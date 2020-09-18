Cервис для приёма SMS

Наш сервис SMS-MAN.RU предоставляет номерa для регистрации выбранной вами страны и сервиса, одни из самых низких цен на рынке.
В сервисе присутствует API, есть 2 варианта API:
1) аналог sms-activate;
2) собственный API, для тех кому не хватает первого варианта.
Мы активно работаем с данными континентами: Африка, Азия, Лат. Америка, так же в наличии есть СНГ и Европа, но в меньших количествах.
Цены на популярные сервисы:
- Viber от 6₽
- Вконтакте от 7₽
- Kakaotalk от 3₽
- Whatsapp от 6₽
- Naver от 3₽
- OLX от 9₽
- Instagram от 4₽
Доступные способы пополнения:
- Яндекс Деньги
- QIWI
- PAYEER (большой выбор способов оплаты)
- CoinBase
- AdwCash
Преимущества сервиса SMS-MAN.RU :
- Многофункциональный API
- Новый удобный и практичный дизайн
- Реферальная система от 3% до 5%
- Наличие номеров OLX
- Моментальная, круглосуточная работа Тех. Поддержки.
Чат в телеграмме: https://t.me/smsmanchat
Ссылка на сервис: https://sms-man.ru