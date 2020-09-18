Cервис для приёма SMS

Отправлено Сегодня, 15:26

Наш сервис SMS-MAN.RU предоставляет номерa для регистрации выбранной вами страны и сервиса, одни из самых низких цен на рынке.

В сервисе присутствует API, есть 2 варианта API:

1) аналог sms-activate;

2) собственный API, для тех кому не хватает первого варианта.

Мы активно работаем с данными континентами: Африка, Азия, Лат. Америка, так же в наличии есть СНГ и Европа, но в меньших количествах.

Цены на популярные сервисы:

- Viber от 6₽

- Вконтакте от 7₽

- Kakaotalk от 3₽

- Whatsapp от 6₽

- Naver от 3₽

- OLX от 9₽

- Instagram от 4₽

Доступные способы пополнения:

- Яндекс Деньги

- QIWI

- PAYEER (большой выбор способов оплаты)

- CoinBase

- AdwCash

Преимущества сервиса SMS-MAN.RU :

- Многофункциональный API

- Новый удобный и практичный дизайн

- Реферальная система от 3% до 5%

- Наличие номеров OLX

- Моментальная, круглосуточная работа Тех. Поддержки.

Чат в телеграмме: https://t.me/smsmanchat

Ссылка на сервис: https://sms-man.ru