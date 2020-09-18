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Cервис для приёма SMS

Автор темы vFox, Сегодня, 15:26

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#1 vFox

vFox

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 15:26

Наш сервис SMS-MAN.RU предоставляет номерa для регистрации выбранной вами страны и сервиса, одни из самых низких цен на рынке.

В сервисе присутствует API, есть 2 варианта API:
1) аналог sms-activate;
2) собственный API, для тех кому не хватает первого варианта.

Мы активно работаем с данными континентами: Африка, Азия, Лат. Америка, так же в наличии есть СНГ и Европа, но в меньших количествах.

Цены на популярные сервисы:

- Viber от 6₽
- Вконтакте от 7₽
- Kakaotalk от 3₽
- Whatsapp от 6₽
- Naver от 3₽
- OLX от 9₽
- Instagram от 4₽

Доступные способы пополнения:
- Яндекс Деньги
- QIWI
- PAYEER (большой выбор способов оплаты)
- CoinBase
- AdwCash

Преимущества сервиса SMS-MAN.RU :
- Многофункциональный API
- Новый удобный и практичный дизайн
- Реферальная система от 3% до 5%
- Наличие номеров OLX
- Моментальная, круглосуточная работа Тех. Поддержки.

Чат в телеграмме: https://t.me/smsmanchat
Ссылка на сервис: https://sms-man.ru

 


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#2 Manadred

Manadred

    Новичок

  • Пользователи
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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:34

gmail номера по чем?


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