Отправлено Вчера, 23:10

История футбола и почему он так популярен

Футбол - это коллективный вид спорта с мячом. Слово «футбол» происходит от английского, и образовалось в результате объединения слов «фут» и «мяч». Футбол - самый популярный вид спорта с мячом в мире.

В футбол играют на прямоугольном поле заданных размеров. С каждой стороны стоят две команды по одиннадцать человек, стоящие друг напротив друга, которые пытаются забить так называемый гол, что означает одно очко для команды. Побеждает команда, набравшая больше очков в конце игры. Гол означает ситуацию, когда футбольный мяч достигает ворот, и линией ворот, расположенной на земле.

История футбола

Игра, похожая на футбол, появилась еще в древности. Самые старые записи из Китая сохранились во II веке до нашей эры. Игра называлась чу-цзы. В Древнем Риме и Греции играли во многие игры с мячом, в некоторые также играли ногами и руками. Одним из предшественников футбола считается игра в гарпастум, в которую играли еще в Римской империи. В средние века играли в игры в футбол, связанный с дистанцией.

Происхождение сегодняшнего футбола связывают с Англией 16 века. Начало этой игры связано с усилиями тогдашних частных школ, которые пытались заставить своих учеников заниматься спортом. Эти начинания футбола были отмечены значительной непоследовательностью. Правила футбола в то время были разными от школы к школе, от региона к региону (например, разные размеры поля, игра ногами и руками и так далее). Постепенно развились два основных течения в раннем футболе: одна ветвь позволяла носить мяч в руках, вторая версия игры предпочитала играть ногами.

Футбольный бум был вызван 1840-ми годами, когда железнодорожный транспорт резко распространился в Англии во время промышленной революции, что также способствовало развитию самого футбола. Между школами могут проводиться соревновательные матчи. В футболе, однако, эта попытка натолкнулась на правило между отдельными школами, которые занимались футболом. По этой причине в 1948 году 14 школ согласовали единые правила, этот свод правил был назван Кембриджскими правилами. Предпочтение отдавалось ударам ногами, но также разрешалось ловить мяч руками.

В 1863 году в связи с попытками унифицировать правила футбола была основана первая в мире футбольная ассоциация. Эта ассоциация создала набор унифицированных правил, в которых было окончательно удалено правило, разрешающее бег с мячом в руке, а также удержание и возможность сбить соперника мячом. Представитель Блэкхита отверг эти правила и покинул футбольную ассоциацию, в 1871 году вместе с другими клубами он основал ассоциацию регби - Футбольный союз регби, поэтому официально регби было выделено как отдельный вид спорта. Интересно, что в первых правилах футбола, например, не было указано количество игроков, это должны были согласовать сами команды перед матчем.

Первое международное соревнование состоялось между Англией и Шотландией в 1872 году. Первый неевропейский международный футбольный матч состоялся в 1885 году в Ньюарке между Соединенными Штатами и Канадой. Футбол также быстро распространился из Англии в Европу, первый футбольный клуб в Европе был зарегистрирован в Швейцарии в 1860 году - Лозаннский футбольный и крикетный клуб. Вероятно, футбол распространился на Южную Америку в связи со строительством железных дорог английскими рабочими. В наше время, нету такой острой необходимости, чтобы посмотреть матч. Нужно лишь всего перейти по ссылке и смотреть прямой эфир футбол.

Почему футбол так популярен?

Популярность футбола, вероятно, заключается в том, что в футболе есть относительно простые правила, и чтобы начать заниматься футболом очень легко и недорого, в основном вам просто нужно купить мяч. Таким образом, в футбол играют во всех уголках земного шара, будь то бедные или богатые районы. На профессиональном уровне его можно хорошо поддерживать, футболисты входят в число самых высокооплачиваемых спортсменов в мире благодаря огромной маркетинговой привлекательности этого вида спорта.

Каковы преимущества обычной игры в футбол?

Игра в футбол - это аэробные упражнения. Этот вид упражнений полезен для нашего здоровья, особенно для сердца и сосудистой системы. Регулярные тренировки служат для предотвращения высокого кровяного давления, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя снижается, что очень полезно для сердца, которое должно работать непрерывно на протяжении всей жизни.

Регулярные упражнения положительно влияют не только на физическое, но и на психическое здоровье, так как выделяют эндорфины и другие аналогичные так называемые гормоны счастья. Таким образом, человек борется с характерной для сегодняшнего дня чрезмерной стрессовой нагрузкой.

Футбол - это коллективная игра, его практика также положительно отражается на социальной сфере, поэтому человек удовлетворяет биологическую потребность в социальной реализации. Он знакомится с новыми людьми и друзьями.

Основные правила футбола и другие аспекты игры

Вот несколько основных правил футбола и другие важные примечания к игре, более подробную информацию можно найти в официальных правилах, выпущенных Футбольной ассоциацией России.

Игровая площадка

В футбол играют на прямоугольной поверхности, которая имеет предписанные размеры в диапазоне длины 90 - 120 метров и ширины 45 - 90 метров. Для международных матчей диапазон составляет 100-110 метров в длину и 64-75 метров в ширину. Игровая площадка в основном покрыта травой, обычно естественной или искусственной.

Игровая зона футбольного поля ограничена белыми линиями, которые образуют данные зоны, важные для игры. Эти линии называются ограничивающими линиями на длинных сторонах, линиями ворот - на более коротких. В середине линии ворот с каждой стороны расположены ворота, образованные двумя перекладинами, которые вверху соединены так называемой балкой. Центральная линия находится посередине поля, посередине - центральная отметка, с которой начинается игра. Центральная метка обведена центральным кругом. Штрафные зоны и площади ворот или площади ворот отмечены на каждой половине площадки, которая немного меньше штрафной площади. 11-метровая отметка для пенальти отмечается в штрафной площади.

Количество игроков

В футболе есть две команды по 11 человек, из которых десять игроков играют на поле, а один игрок занимает позицию так называемого вратаря. Кроме того, каждая команда может назначать так называемых запасных. Команде разрешено выбрать только ограниченное количество таких замен, в международных матчах участвуют шесть игроков. Из этого числа не более трех игроков могут сменять друг друга во время матча. Замены могут быть произведены только в том случае, если игра прервана с согласия судьи. После замены игрок больше не может вмешиваться в игру.

Если количество игроков в одной команде во время игры падает ниже семи по разным причинам (например, дисквалификация, травмы и т. Д.), Матч прекращается досрочно.

Рефери

Футбольный матч контролируется судьями. Судьи делятся на главного, помощников и, возможно, голевых судей. Главный судья имеет неограниченные полномочия применять правила на площадке, для чего он снабжен свистком, который используется для подачи сигнала о прерывании и возобновлении игры. Кроме того, у судьи есть желтая и красная карточки, которые сигнализируют о наказании игрока за нарушение правил. Другие судьи, которым поручены определенные задачи, служат только советниками главного судьи.

Мяч

В футбол играют круглым футбольным мячом, имеющим окружность в диапазоне 68-70 сантиметров.

Продолжительность игры

Футбольный матч проводится в два тайма , которые длятся 45 минут . Между таймами 15-минутный перерыв. Время идет непрерывно даже во время перерывов в игре, но главный судья измеряет время различных перерывов и может установить несколько минут в конце каждого тайма в зависимости от задержки.

В некоторых соревнованиях игра не может завершиться ничьей, в которой очки делятся, и поэтому предоставляется дополнительное время 2 x 15 минут. Если даже после этого дополнительного времени один из соперников не решил забить больше голов, пришло время для пенальти или серии пенальти. У младших категорий игроков обычно более короткое время игры (например, 2 x 35 минут для младших учеников и т.п.).