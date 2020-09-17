Kokos.click - тизеры, Push, clickunder

Отправлено Сегодня, 07:13

Kokos – молодая рекламная сеть с тремя рекламными форматами: Push, тизеры и clickunder.



Мы предлагаем вебмастерам:

- Быструю модерацию площадок, в том числе на выходных и в праздничные дни,

- Еженедельные выплаты по пятницам на WMZ,

- Минимальные требования к посещаемости сайтов (в первую очередь проверяем качество трафика),

- Удобная, понятная статистика в личном кабинете.



Для рекламодателей и арбитражников:

- Три типа трафика: Push, Тизеры и Pop,

- Часовые, суточные лимиты по кликам/тратам,

- Таргетинг по ОС, Браузерам,

- Таргетинг по мобильным операторам (не нашли нужного? Напишите в тикет диапазоны, добавим),

- Доступные цены – от 5 копеек за клик,

- Возможность использовать Блек/Вайт листы для любых форматов.



Можно найти трафик для любых вертикалей офферов.



По любым вопросам работы сети пишите:

Skype: kokos.click

Telegram: kokos.click

Email: support@kokos.click