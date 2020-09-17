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Kokos.click - тизеры, Push, clickunder

Автор темы Kokos, Сегодня, 07:13

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#1 Kokos

Kokos

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 07:13

Kokos – молодая рекламная сеть с тремя рекламными форматами: Push, тизеры и clickunder.

Мы предлагаем вебмастерам:
- Быструю модерацию площадок, в том числе на выходных и в праздничные дни,
- Еженедельные выплаты по пятницам на WMZ,
- Минимальные требования к посещаемости сайтов (в первую очередь проверяем качество трафика),
- Удобная, понятная статистика в личном кабинете.

Для рекламодателей и арбитражников:
- Три типа трафика: Push, Тизеры и Pop,
- Часовые, суточные лимиты по кликам/тратам,
- Таргетинг по ОС, Браузерам,
- Таргетинг по мобильным операторам (не нашли нужного? Напишите в тикет диапазоны, добавим),
- Доступные цены – от 5 копеек за клик,
- Возможность использовать Блек/Вайт листы для любых форматов.

Можно найти трафик для любых вертикалей офферов.

По любым вопросам работы сети пишите:
Skype: kokos.click
Telegram: kokos.click
Email: support@kokos.click

 


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