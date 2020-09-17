Kokos.click - тизеры, Push, clickunder

Kokos – молодая рекламная сеть с тремя рекламными форматами: Push, тизеры и clickunder.
Мы предлагаем вебмастерам:
- Быструю модерацию площадок, в том числе на выходных и в праздничные дни,
- Еженедельные выплаты по пятницам на WMZ,
- Минимальные требования к посещаемости сайтов (в первую очередь проверяем качество трафика),
- Удобная, понятная статистика в личном кабинете.
Для рекламодателей и арбитражников:
- Три типа трафика: Push, Тизеры и Pop,
- Часовые, суточные лимиты по кликам/тратам,
- Таргетинг по ОС, Браузерам,
- Таргетинг по мобильным операторам (не нашли нужного? Напишите в тикет диапазоны, добавим),
- Доступные цены – от 5 копеек за клик,
- Возможность использовать Блек/Вайт листы для любых форматов.
Можно найти трафик для любых вертикалей офферов.
По любым вопросам работы сети пишите:
Skype: kokos.click
Telegram: kokos.click
Email: support@kokos.click