Отправлено Вчера, 16:08

Адвокат в Самаре

Юрист - это бесплатная юридическая профессия, которая занимается постоянным предоставлением юридических услуг, как правило, за плату. Предоставление юридических услуг означает, в частности, представительство в судах, административных органах и других органах, защиту по уголовным делам, предоставление юридических консультаций, составление документов и обработку юридических анализов.

Термин происходит от французского «адвокат», означавший приглашенный в суд, вызванный представитель или адвокат. Юрист - это синоним профессионального слова – адвокат в Самаре.

Юристы обычно создают профессиональные организации, которые осуществляют администрирование в сфере адвокатуры. Эксклюзивность предоставления юридических услуг юристами (возможно, вместе с другими профессионально организованными юристами, например нотариусами ) также обычно закрепляется, и это запрещено для юридических услуг, предоставляемых систематически и за плату юристами вне профессиональных организаций. Важной особенностью юриста является его независимость (от государства и других субъектов) и обязательный характер распоряжений клиента при условии, что они не противоречат правовым или статусным положениям.

Помимо юристов, юридические услуги также могут оказывать нотариусы , судебные приставы , патентные поверенные , налоговые консультанты и, при необходимости, другие лица, которым такое разрешение будет предоставлено законом (например, служащие или военнослужащие, для которых предоставление юридических услуг является частью их обязанностей). Но для всех они могут оказывать юридические услуги только в определенном ограниченном объеме, только адвокат предоставляет их на неопределенный срок.

Кроме того, каждый может быть представлен не только юристом или другим профессиональным адвокатом, уполномоченным предоставлять юридические услуги, но и неспециалистом . Такой представитель в ходе разбирательства в суде или другом органе в таком случае называется генеральным агентом , но он не может повторно появляться в различных делах.

Практика процесса заседаний

Юрист может заниматься юридической практикой:

самостоятельно (как предприниматель)

как участник ассоциации юристов (ассоциация не имеет юридического лица, взаимоотношения юристов регулируются специальным письменным договором )

в качестве партнера торговой компании (публичная торговая компания, коммандитное товарищество или общество с ограниченной ответственностью)

в трудовых отношениях с независимым юристом или юридической фирмой (так называемый нанятый юрист)

Он занимается юридической практикой через свою юридическую фирму, где он должен быть доступен. В нем работают стажеры и другой административный персонал. Он может быть плательщиком или даже неплательщиком НДС. Юрист обязан защищать и обеспечивать соблюдение прав и законных интересов клиента и выполнять его указания. Однако, инструкции клиента не являются обязательными, если они противоречат правовым или статусным положениям. При адвокатской деятельности юрист обязан действовать честно и добросовестно. Он должен последовательно использовать все законные средства и в их рамках применять в интересах клиента все, что он считает выгодным. Юрист должен вести адвокатскую деятельность таким образом, чтобы это не умаляло достоинства адвокатуры, он обязан соблюдать правила профессиональной этики и правила конкуренции. Правила профессиональной этики и правила конкурса изложены в Положении. Юрист может отказать в предоставлении юридических услуг, а в некоторых случаях может даже отказаться (например, в случае конфликта интересов).