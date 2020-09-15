Отправлено Вчера, 19:09

Стратегии ставок на спорт в мелбете

Ставки на коэффициенты фиксируются букмекерами. Можно ли использовать какую-то систему или стратегию для победы над букмекерскими конторами, чтобы можно было постоянно и регулярно получать прибыль от ставок?

Ставки на коэффициенты основаны на принципе, который ставит клиентов букмекерской конторы в невыгодное положение. Это не сложно, но очевидно, что ставки должны делать шаг вперед, иначе они были бы просто невыгодны. Это «подрезание курсов».

Если два человека делают ставки друг на друга и спорят о том, кто выиграет в матче, в котором оба теннисиста имеют одинаковые шансы на победу на бумаге, коэффициент для каждого из них будет 2,0. Реальность такова, что коэффициент в этих случаях равен 1,9 (примерно, конкретное значение зависит от конкретной букмекерской конторы).

С другой стороны, есть люди, которые не решают курсы. Когда они просто убеждены, кто победит. И им все равно, что ставка ниже, чем должна быть. Если их подсказка сработает, выиграют деньги, хотя и немного меньше. Но это все.

Все думают, что это несложно, но результаты ставок обычно похожи. После нескольких побед и эйфории в самом начале, начинающий игрок со временем теряет все, и его путь затем разделяется. Более сильные люди поймут, что на самом деле это нелегкая система заработка, в то время как более слабые люди захотят вернуть свои потерянные деньги, сколько раз они торопятся, становятся зависимыми и полностью попадают в вихрь азартных игр. Он заканчивает долги , разводы , потери права выкупа ...

Можно ли превзойти букмекеров с помощью системы или стратегии, чтобы можно было постоянно и регулярно получать прибыль от ставок?

Система 1: ставки Live

Ставки Live дают одно огромное преимущество, которое вскоре может превратиться в недостаток. Вы не делаете ставок согласно предматчевым прогнозам и статистике. Матч уже начался, и вы можете оценить шансы обеих команд по тому, что вы смотрите . Это кажется простым, но многие виды спорта коварны, хотя на первый взгляд это может показаться не так.

Примером может служить матч между Чехией и Финляндией на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2017. Финны явно вели 3: 0 и казалось, что у них матч под контролем. Хотя чехи не продемонстрировали подавляющего прессинга, северяне собрались в силовой игре и вскоре не забросили дважды, что привело к утомлению защиты и другим голам. Чехи героически перевернули матч. Однако типстеры, решившие «наверняка» послать нашему сопернику более крупную сумму при счете 3: 0, точно не обрадовались своей победе .

Я не говорю, что подобные перевороты обычны (хотя на чемпионате мира подобная фигура удалась у словенцев, которые сравнили счет от 0: 4 до 4: 4 в матче со Швейцарией). Понятно, что не все ставки выиграют . Однако камнем преткновения этой системы являются очень низкие ставки и связанные с ними высокие депозиты за возможности. В результате, даже если мы выиграем 19/20 ставок, двадцатая игра нас разорит. Однако, спешим обрадовать Вас, у букмекерской конторы melbet большие коэффициенты! Переходите по зеркалу melbet и выигрывайте!

Система 2: паруса

Брезент - популярное название билета для ставок, на который есть большое количество возможностей (обязательно двузначное число) с низкими коэффициентами . Если мы поместим больше матчей в один билет, мы должны учитывать, что, вероятно, выигрышного билета не будет. С другой стороны, чем больше совпадений мы добавим в билет, тем выше будут наши шансы.

Я бы с небольшим преувеличением сравнил эту систему со спортсменом . По сути, совсем не обязательно знать спорт, вы только добавляете низкие коэффициенты к билету и ждете, пока билет будет оформлен в таком духе. Тогда вам решать, за сколько вы будете играть. Здесь же они делают ставки на небольшие суммы и ожидаются более высокие выигрыши.

Но реальность такова, что «бесконечные» паруса не победят. Это все равно, что ждать джекпота в спорте - кому-то удается его выиграть, но шансы на удачу близки к нулю. По крайней мере, один фаворит почти всегда разочарует.

Если вы осторожно сложите парус и положите на него меньше спичек, у вас больше шансов на победу. Хотя время от времени вы будете выигрывать, вы постепенно теряете небольшие суммы, сумма которых будет превышать ваш выигрыш с увеличением времени. Вы можете быть прибыльным, но только временно. С этой системой ваш долгосрочный баланс точно не будет положительным.

Система 3: вы нравитесь другу

К этой системе прибегают, если потеряли веру в свои способности. Игрок попытается привлечь третью сторону, которая разбирается в спорте, на который можно делать ставки . Есть много возможностей: друзья, которые участвуют в более низких или молодежных соревнованиях, на которые можно делать ставки, больше экспертов, чем мы, которые занимают другие должности в спорте и могут иметь «гарантированную информацию» или платные советы по ставкам .

Опыты с «гарантированной информацией» о матче противоречивы. Я бы разделил эту информацию на три типа:

Информация о согласованном результате от третьей стороны.

Информация от игрока, лучше знающего силу обеих команд.

Информация от человека, который хорошо знает спорт и лучше знает силу обеих сторон.

Мой опыт говорит, что первые два пункта вообще не работают, третий с большим отрывом. Информацию об организованном матче я получил от людей, которые работают в спортивной журналистике. Причины он не писал, а просто написал, что просто условлено, что в товарищеском футбольном матче будет забито не менее трех голов из расчета 1,90.

Ставить не стал, все получилось, матч закончился со счетом 2: 0. Зачем? Не знаю и не хочу, в этом нет никакой системы. Даже если у нас есть самая четкая информация о проданном матче , как мы узнаем, что другая сторона не продаст его?

Друг, играющий в юношеской лиге по футболу, посоветовал мне двух лишних «тутовок» для форвардных фаворитов, ни одна из них не вышла. Вторая команда просто удивила , хотя у нее были значительные пропуски или хуже по качеству. Нигде не написано, что он должен побеждать фаворита, как бы ни думали многие.

Я также встретил увлеченного игрока в сквош, который был так же доволен результатами матчей на международной арене. Билеты расходились один за другим, поэтому я начал доверять ему и делать ставки на более высокие суммы, за что в конце концов заплатил. Билет на наивысшую ставку не получился , как будто меня должны наказать. Урок? Опять же, мы не видим здесь системы, здесь тоже ничего не ясно. Мы можем принять этот совет близко к сердцу и сделать ставку в соответствии с ним, но мы не можем рассматривать матч как сделку, даже если рассматриваемый человек не ошибался до тех пор, поэтому нам нужно только поставить разумную сумму.