Продвижение Маркетплейсов цифровых товаров и услуг

Отправлено Сегодня, 14:21

Продвижение Маркетплейсов называют методом стимулирования продаж путем управления и узнаваемости репутации, простыми словами это продвижение вашего товара \ услуги на популярных теневых и бизнес форумах.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАШЕЙ РАБОТЫ

УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД

Проводим ручное размещение на посещаемых форумах в нужном подфоруме ваш топик (новую тему), где постоянно общается ваша аудитория, вас начинают изучать потенциальные клиенты.

ПОСЕЩАЕМЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС

После размещения на ваш Маркетплейс \ товары \ услуги и тд начинает идти целевой трафик, который будет конвертироваться в потоциальных покупателей.

ОТЛИЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ

При работе с нами, вы получаете четкие рекомендации и положительные отзывы от ваших клиентов.

ПРОДАЖИ

Посетители читают о вас отзывы и рекомендации от нашей проделанной работы, и совершают покупку у вас.

ГАРАНТИЯ НАВСЕГДА

В любой момент заменим топик при обращении.

Наша задача привлечение клиентов и сделать это так, чтобы о вас узнало как можно больше именно потенциальных пользователей. Поэтому заказывая у нас, вы получаете их там, где тусуются ваши потенциальные клиенты 24\7. Мы используем не просто мусорные форумы! А именно посещаемые и популярные форумы с тематикой продаж на белом или сером рынке, на которых можно продать абсолютно любой электронный товар или услугу, весь упор на качественное проведение рекламной компании что мы гарантируем. В работу берем все тематики, у нас нет ограничений.

НАШИ ТАРИФЫ

50 Топиков \ 20$

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАКАЗА:

https://t.me/DESERPR