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ИТ аутсорсинг

Автор темы Lacky, Сегодня, 16:14

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#1 Lacky

Lacky

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Отправлено Сегодня, 16:14

Привет! У нас в офисе часто ломается компьютерная техника и мы решили поискать фирму. которая занимается обслуживанием техники. Посмотрели информацию в интернете и нашли сайт компании https://itcenter.spb.ru/  Компания предоставляет услуги  ИТ аутсорсинга по нормальным ценам. Мы заключили договор с этой компанией и очень довольны сотрудничеством.


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