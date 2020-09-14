ИТ аутсорсинг

Отправлено Сегодня, 16:14

Привет! У нас в офисе часто ломается компьютерная техника и мы решили поискать фирму. которая занимается обслуживанием техники. Посмотрели информацию в интернете и нашли сайт компании https://itcenter.spb.ru/ Компания предоставляет услуги ИТ аутсорсинга по нормальным ценам. Мы заключили договор с этой компанией и очень довольны сотрудничеством.