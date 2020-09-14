Как создать свой видео-ролик?

Отправлено Сегодня, 09:57

Цель сегодняшней статьи не в том, чтобы направить вас к профессионалам и профессиональным платным программам для съемки и создания одного или двух видеороликов, но мы хотим дать рекомендации тем, кто не может или не хочет тратить много денег на начало работы, но хочет проверить возможности видеомаркетинга для своего бизнеса.

Выбор темы и подготовка к съемке

Познакомьтесь со своими коллегами (желательно с маркетологами, они работают на местах) и подумайте, что может стать темой вашего видео. Вначале необходимо сосредоточиться на его содержании. Что это может дать зрителю? Возьмите на себя роль зрителя, который разместил это видео в своем электронном письме или который зашел на ваш сайт, и ответьте на вопрос, хотите ли вы лично и мотивировать его посмотреть это видео или событие (покупка, регистрация…).

Несколько примеров тем:

демонстрация функциональности продукта

демонстрация технологий, которые вы используете для производства своих продуктов

видеоуроки по использованию

демонстрация онлайн-курса, обучение, обучение

презентация компании, окружающей среды, офисов, клиентского центра

видео с благотворительного мероприятия, которое вы посетили

монтаж тимбилдинга

Если вам нужно сыграть в видео, найдите «актеров», которые захотят участвовать в съемках. Выбирайте себя или кого-нибудь из компании. Однозначно не платите профессионалам, зритель это знает и не поверит. Выберите место, где будет сниматься видео, и подготовьте сценарий. Последнее, что вам нужно сделать, это получить оборудование, необходимое для съемки, если вы снимаете «живое» видео. В худшем случае хватит айфона, в лучшем случае цифровой камеры.

Есть два основных способа снять видео.

Первый - это съемка «живого» видео. Вы будете снимать это в случае презентации компании, видео инструкций и т. Д. Такие ролики могут иметь гайды, т.е. человек, который будет постепенно знакомить зрителя с индивидуальной информацией, демонстрировать функциональность продукта. Это руководство может быть видно зрителю или может быть слышен только голос. Это зависит от темы видео.

Второй вариант - подготовить видео с помощью демонстрации экрана. Например, если у вас есть презентация Power Point по теме видео, нет ничего проще, чем создать из нее видео. Вы можете использовать программу Camtasia , которую можно использовать для совместного использования экрана, и вы можете добавлять комментарии к отдельным листам. Эта программа чего-то стоит, поэтому обязательно воспользуйтесь бесплатным тестированием. Вот как мы создали видеопомощь в нашей программе Clipsan. Посмотрите, как это выглядит в итоге.

Вы также можете создать видео, в котором познакомите клиентов с функциональностью своих продуктов. С помощью видео клиенты могут, например, лучше использовать ваш продукт или лучше ориентироваться в программах, чтобы легко отвечать на их вопросы.

Публикация видео

Вы можете редактировать записанное видео с помощью одной из доступных программ, вставлять заголовок или финальные титры. Более опытные могут поместить музыку в фоновое видео, вставить переходы. Однако это не обязательно. Опять же, это зависит от темы видео. От этого нужно прийти в норму. Помните золотое правило: «иногда меньше значит больше». Вы можете использовать бесплатные и платные инструменты для редактирования своих видео. Если на вашем компьютере установлена ​​Windows XP, у вас есть Free Live Movie Maker .

Затем вы можете загрузить записанное видео на Youtube, Vimeo или другие видеосерверы и опубликовать его там, где вы хотите.

Давайте практически покажем вам, как разместить видео на своем сайте. Условие - у вас есть доступ к системе управления контентом вашего собственного сайта. Если нет, отправьте ссылку на видео своему веб-мастеру, и он сможет с этим справиться.

Если у вас есть доступ, вы можете просто опубликовать видео самостоятельно. Откройте видео на Youtube и скопируйте URL-код вашего видео. Вы можете найти его под видео на вкладке «Поделиться», а затем «вставить». Скопируйте весь код и вставьте его на нужную страницу.

Основные рекомендации

Теперь забудьте о технической стороне съемки и подготовки роликов. Давайте посмотрим, что должно быть в видео, что оно должно содержать, каким оно должно быть, чтобы быть максимально успешным и соответствовать вашим ожиданиям.

Заголовок

Так же, как тема электронного письма в электронном маркетинге или заголовок статьи в блоге, заголовок видео должен с первого взгляда мотивировать зрителя посмотреть его. Поместите ключевые слова в заголовок, и заголовок должен отражать содержание видео.

Описание видео.

Если уместно и возможно, опишите содержание видео. Это описание поможет продвинуть видео выше в поисковых системах. Если у вас есть видео, размещенное в сети, напишите об этом несколько строк. Это описание также может заинтересовать зрителя, и он потом будет смотреть видео. Для видео, размещенного на Youtube, добавьте описание видео в поле «Информация о видео».

Продолжительность видео Оптимальная продолжительность от 2 до 5 минут. Если вам нужно сделать видео длиннее, лучше разбить его на несколько частей. Воспользуйтесь этим и создайте мини-сериал. Длинные ролики обычно не имеют такого успеха. В сегодняшнее беспокойное время всем хочется, чтобы все было поскорее, поскорее. Смотреть все клипы подряд для того, чтобы получить информацию в кратчайшие сроки.

Видеоконтент

Самую важную информацию нужно услышать в самом начале, затем можно повторить еще раз. Если тема видео позволяет, избегайте длинных безжизненных представлений. Они, как правило, никого не интересуют, скорее утомляют зрителя и препятствуют дальнейшему просмотру. В начале и, возможно, даже в конце вставьте логотип своей компании или название, контактные данные. Опять же, эта информация поможет поисковым системам идентифицировать и связать видео с вашей компанией и обеспечить лучшую позицию. К тому же, если у вас хорошая репутация среди клиентов, вы привлечете к себе внимание. Вы укрепляете доверие клиентов.