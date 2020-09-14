Коротко об Coindrop.trade
Сервис предназначен для быстрого и круглосуточного обмена.
Валюты доступные для обмена:
Банки: Сбербанк (RUB), Тинькофф (RUB), ВТБ24 (RUB), Открытие (RUB)
Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether ERC-20 (USDT).
Наличные: (RUB).
Как начать зарабатывать?
Проходите регистрацию на https://coindrop.tra...ccount/register
Получаете свою партнерскую ссылку
Начинаете активно рассказывать о возможностях Coindrop.trade и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.
Теперь нужно только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе.
Подробнее о партнерской программе:
https://coindrop.trade/partner
Почему Coindrop.trade можно и нужно рекомендовать друзьям:
* Удобный способ пассивного заработка.
* Поддержка клиента.
* Партнерская программа.
* Моментальный обмен валют.
* Выгодный курс обмена.
* Большой выбор направлений обмена.
Официальный сайт: https://coindrop.trade/
Контакты:
Email: support@coindrop.trade
Пассивный доход с Coindrop.trade
#1
Отправлено Сегодня, 08:21
Коротко об Coindrop.trade
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