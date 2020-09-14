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Пассивный доход с Coindrop.trade

Автор темы Coindrop, Сегодня, 08:21

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#1 Coindrop

Coindrop

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:21

Коротко об Coindrop.trade
Сервис предназначен для быстрого и круглосуточного обмена.

Валюты доступные для обмена:

Банки: Сбербанк (RUB), Тинькофф (RUB), ВТБ24 (RUB), Открытие (RUB)
Криптовалюты: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether ERC-20 (USDT).
Наличные:  (RUB).

Как начать зарабатывать?
Проходите регистрацию на https://coindrop.tra...ccount/register
Получаете свою партнерскую ссылку
Начинаете активно рассказывать о возможностях Coindrop.trade и делиться партнерской ссылкой с другими пользователями.

Теперь нужно только наблюдать за ростом суммы на вашем балансе.

Подробнее о партнерской программе:
https://coindrop.trade/partner

Почему Coindrop.trade можно и нужно рекомендовать друзьям:
* Удобный способ пассивного заработка.
* Поддержка клиента.
* Партнерская программа.
* Моментальный обмен валют.
* Выгодный курс обмена.
* Большой выбор направлений обмена.

Официальный сайт: https://coindrop.trade/

Контакты:
Email: support@coindrop.trade


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