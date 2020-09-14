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Быстрые сервера (дедики) в 10 странах и 7 штатах от 0.34$/сутки! (неск

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Dedic222 Новичок

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Обычный Отправлено Сегодня, 05:10 Предлагаем воспользоваться услугами нашего нового сервиса vpserver.pro -Быстрый запуск серверов -Удобное управление через панель -Посуточная гибкая тарификация -Бесплатная лицензия Windows, доступ по RDP -Огромный выбор локаций Локации в 17 Дата-центрах на четырех континентах: -USA (8 штатов) -Australia -Germany -England -Netherlands -France -Japan -Singapure -Canada -South Korea Действуют следующие цены на сервера: **************************************** 1 CPU, 1GB RAM, 25GB SSD, 1000GB Traffic $10/month, $0.34/day **************************************** 1 CPU, 2GB RAM, 55GB SSD, 2000GB Traffic $20/month, $0.67/day **************************************** 2 CPU, 4GB RAM, 80GB SSD, 3000GB Traffic $40/month, $1.34/day **************************************** 4 CPU, 8GB RAM, 160GB SSD, 4000GB Traffic $80/month, $2.67/day **************************************** Масштабируемость -Балансировка нагрузок одним щелчком мыши, быстрая смена тарифа -Запустите любую операционную систему Windows и Linux -Увеличение серверного пространства в считанные секунды Надежность -Инфраструктура построена и ориентирована для производственной среды -Отказоустойчивость (ни единого сбоя) -99,9% времени безотказной работы гарантированно Контакты: Telegram: @Diego22222 Сервера от 0.34$/сутки (17 локаций): https://vpserver.pro Сервера от 0.34$/сутки (только Россия): https://ruvps.org Моментальные дедики от 3$: https://dedic.store Покупка/продажа дедиков от коллег от 2$: https://dedic.top

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