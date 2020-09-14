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Быстрые сервера (дедики) в 10 странах и 7 штатах от 0.34$/сутки! (неск

Автор темы Dedic222, Сегодня, 05:10

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#1 Dedic222

Dedic222

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Отправлено Сегодня, 05:10

Предлагаем воспользоваться услугами нашего нового сервиса vpserver.pro
-Быстрый запуск серверов
-Удобное управление через панель
-Посуточная гибкая тарификация
-Бесплатная лицензия Windows, доступ по RDP
-Огромный выбор локаций
 
Локации в 17 Дата-центрах на четырех континентах:
-USA (8 штатов)
-Australia
-Germany
-England
-Netherlands
-France
-Japan
-Singapure
-Canada
-South Korea
 
Действуют следующие цены на сервера:
****************************************
1 CPU, 1GB RAM, 25GB SSD, 1000GB Traffic
$10/month, $0.34/day
****************************************
1 CPU, 2GB RAM, 55GB SSD, 2000GB Traffic
$20/month, $0.67/day
****************************************
2 CPU, 4GB RAM, 80GB SSD, 3000GB Traffic
$40/month, $1.34/day
****************************************
4 CPU, 8GB RAM, 160GB SSD, 4000GB Traffic
$80/month, $2.67/day
****************************************
 
Масштабируемость
-Балансировка нагрузок одним щелчком мыши, быстрая смена тарифа
-Запустите любую операционную систему Windows и Linux
-Увеличение серверного пространства в считанные секунды
 
Надежность
-Инфраструктура построена и ориентирована для производственной среды
-Отказоустойчивость (ни единого сбоя)
-99,9% времени безотказной работы гарантированно
 
Контакты:
Telegram: @Diego22222
Сервера от 0.34$/сутки (17 локаций): https://vpserver.pro
Сервера от 0.34$/сутки (только Россия): https://ruvps.org
Моментальные дедики от 3$: https://dedic.store
Покупка/продажа дедиков от коллег от 2$: https://dedic.top

 


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