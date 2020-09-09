Homeoperator - новая партнерская программа

Отправлено Сегодня, 14:00

Добрый день!

Представляем вам партнерскую программу проекта Homeoperator.

Сайт проекта: https://homeoperator.net/

Homeoperator.net – краудсорсинговая платформа для заработка в сети. Платформа предоставляет работу операторам ввода. Основная часть работы оператора состоит во вводе с клавиатуры значений отдельных изображений (полей). Под полем понимается изображение короткой строки текста, вырезанной из какого-либо документа, состоящая из одного или нескольких слов. Это может быть имя, фамилия или дата рождения человека, название документа, адрес, телефон, e-mail или что-то подобное. Оплата у операторов сдельная. Соответственно, чем больше оператор вводит полей, тем выше его заработок. Все выплаты официальные, по договорам подряда.

Проект реализует компания Биорг: https://beorg.ru/

Биорг – компания, которая уже длительное время занимается оцифровкой различных бумажных носителей и является лидером рынка подобных услуг в России. В том числе Биорг имеет собственное программное обеспечение на базе нейронных сетей по автоматическому распознаванию текстов. Часть информации не поддается автоматическому распознавания, для ее ввода требуются операторы. Так же операторы нужны для создания дата-сетов для обучения нейронных сетей.

Текущие условия партнерской программы.

10% от заработка привлеченного оператора на протяжении 4 месяцев Выплата вознаграждения производится 2 раза в месяц. В дальнейшем будет реализован вывод средств на ежедневной основе. Выплата официальная, по договору ГПХ или самозанятого. Статистику по заработку привлеченных рефералов можно отслеживать в личном кабинете.

Для участия в программе необходимо:

Перейти по ссылке: https://homeoperator.net/ Зарегистрироваться на сайте, подписать договор и другие документы.

После этого в меню станет доступна реферальная ссылка.

Вводить данные на сайте для участия в программе в качестве рефера не нужно.

Дополнительная информация:

Для комфортной работы операторов есть группа в Контакте, онлайн чат с представителем техподдержки портала, внедряется программа по адаптации новых операторов. Для операторов есть несколько бонусных программ, выполняя условия, которых оператор может значительно на 20%-40% повысить свой заработок.

Следует учитывать, что начинающий оператор, не обладающий высокой скоростью печати и знакомый с системой всего несколько дней, в первые дни с трудом вводит несколько тысяч полей за день. Но скорость ввода полей достаточно легко тренируется, опытный оператор сравнительно легко вводит 10.000 полей в день или даже больше, если обладает слепым методом печати от 200 символов в минуту и выше.

Если у Вас есть встречные предложения или идеи, всегда готовы их обсудить, контакты ниже.

Контакты:



Вебсайт: https://homeoperator.net/

E-mail: refer@beorg.ru