Перейти к содержимому

Фотография

CPA Staffjet - партнерская сеть HR направления

Автор темы Staffjet, Сегодня, 09:35

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Staffjet

Staffjet

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:35

cpastaffjet.png

CPA Staffjet специализирующаяся на HR офферах. У нас представлены уникальные офферы на вакансии крупнейших работодателей и месячный объем выплат составляет более 50 000$. Неограниченная потребность в трафике и отсутствие лимитов позволяет нашим партнером масштабировать рекламные кампании и зарабатывать больше. Доброжелательный саппорт готов поддержать вас 24/7. Имеется собственный колл-центр, что позволяется обрабатывать заявки в кротчайшие сроки не более 5 минут, после поступления заявки.
Почему партнеры работают с нами:

1. Одни из самых высоких ставок на рынке HR арбитража.
2. Стабильные выплаты, индивидуальный подход к каждому партнеру.
3. Принимаем новичков и профи, обеспечиваем поддержку и все стороннюю помощь.
4. Эффективный набор инструментов. API, Postback, A/B тесты.
5. Уникальные HR офферы с широким гео. Подключение офферов в приват на особых условиях.

Чтобы стать нашим партнером, переходите сюда
Контакты для связи:
Telegram: staffjet_support

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Bing (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума