CPA Staffjet - партнерская сеть HR направления

Отправлено Сегодня, 09:35





CPA Staffjet специализирующаяся на HR офферах. У нас представлены уникальные офферы на вакансии крупнейших работодателей и месячный объем выплат составляет более 50 000$. Неограниченная потребность в трафике и отсутствие лимитов позволяет нашим партнером масштабировать рекламные кампании и зарабатывать больше. Доброжелательный саппорт готов поддержать вас 24/7. Имеется собственный колл-центр, что позволяется обрабатывать заявки в кротчайшие сроки не более 5 минут, после поступления заявки.

Почему партнеры работают с нами:



1. Одни из самых высоких ставок на рынке HR арбитража.

2. Стабильные выплаты, индивидуальный подход к каждому партнеру.

3. Принимаем новичков и профи, обеспечиваем поддержку и все стороннюю помощь.

4. Эффективный набор инструментов. API, Postback, A/B тесты.

5. Уникальные HR офферы с широким гео. Подключение офферов в приват на особых условиях.



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