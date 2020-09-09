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Обслуживание компьютерной техники

Автор темы Lacky, Сегодня, 09:22

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#1 Lacky

Lacky

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Отправлено Сегодня, 09:22

Привет! У нас на работе постоянно ломаются компьютеры и мы решили заключить договор с компанией, которая занимается ремонтом и обслуживанием компьютерной техники. Нашли фирму ИТ Аутсорсинг , которая занимается обслуживанием компьютерной техники для организаций  https://itcenter.spb.ru  Мы заключили договор с этой фирмой и остались довольны сотрудничеством.


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