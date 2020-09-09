Обслуживание компьютерной техники

Отправлено Сегодня, 09:22

Привет! У нас на работе постоянно ломаются компьютеры и мы решили заключить договор с компанией, которая занимается ремонтом и обслуживанием компьютерной техники. Нашли фирму ИТ Аутсорсинг , которая занимается обслуживанием компьютерной техники для организаций https://itcenter.spb.ru Мы заключили договор с этой фирмой и остались довольны сотрудничеством.