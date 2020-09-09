AffGun.com - наши офферы просто пушка!

Отправлено Сегодня, 07:24

AffGun.com - надежная партнерская программа для аффилиатов, которые хотят попасть в самое яблочко и получать стабильный доход.

Основные вертикали: Dating, Gambling, Mobile.

Мы хорошо знаем, что значит лить трафик, поэтому работаем только с тем, что приносит реальные деньги.

Если ты, как и мы, заряжен на высокую прибыль, то присоседившись к AffGun.com, получишь:

Выплаты 2 раза в неделю

Доступ к эксклюзивным продуктам – некоторые есть только в сети AffGun.com

Готовые приложения для работы с Facebook и Google

Доступ к 1000+ горячим офферам

Мы хотим познакомиться поближе и рассказать пару фактов о нашей CPA – сети:

Опытная команда: сотрудники сети работают в digital маркетинге с 2012 года. Наша команда создана арбитражниками, маркетологами и продакт – менеджерами. AffGun.com и состоит из тех людей, которые обладают экспертизой непосредственно в тех вертикалях, которые предлагаются вебмастерам.

Модели работы: CPA, CPL, CPI

ГЕО: весь мир (СНГ, Европа, Северная и Южная Америка, Азия)

Платежные методы: WMZ, PayPal, Paxum, USDT и конечно же банковские переводы для облегчения вашего взаимодействия с банком – как СНГ юр.лица, так и на европейские счета

Минимальная сумма на вывод – 100$

Принимаем все виды трафика: PPC, email, социальный, push, нативный, popunder, clickunder и тд

Новичкам даем примеры креативов и будем сопровождать на всем пути до получения стабильной регулярной прибыли. А если ты уже профи, предоставляем эксклюзивный доступ к премиум продуктам и так же оказываем поддержку во всех вопросах.

Наша команда регулярно участвует во многих профильных конференциях на территории СНГ, а в европейских зачастую выступает спонсорами. Мы за современный подход к арбитражу, поэтому готовы экспериментировать, тестировать и полностью открыты всем новинкам CPA – рынка.

Регистрируйся прямо сейчас, чтобы не пропустить ни одного пушечного оффера!

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