Rafinad - финансовая CPA-сеть от Kokoc Групп

Kokoc Group запускает финансовую партнерскую сеть Rafinad!
Мы рады представить вам:
— Эффективную и подробную real-time статистику с гибкими и информативными отчетами.
— Стабильные финансовые офферы на выгодных условиях.
— Выплаты 2 раза в неделю по графику, а также экспресс-выплаты за минуту!
— Низкий холд по офферам для успешного старта.
— Лучшие условия работы с рекламными кабинетами даже на маленьких объёмах.
— Квалифицированная поддержка партнеров по любым вопросам.
— Необходимые инструменты и интуитивный интерфейс - все готово для работы!
Присоединяйтесь!