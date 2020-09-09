Rafinad - финансовая CPA-сеть от Kokoc Групп

Отправлено Сегодня, 01:34

Kokoc Group запускает финансовую партнерскую сеть Rafinad!



Мы рады представить вам:

— Эффективную и подробную real-time статистику с гибкими и информативными отчетами.

— Стабильные финансовые офферы на выгодных условиях.

— Выплаты 2 раза в неделю по графику, а также экспресс-выплаты за минуту!

— Низкий холд по офферам для успешного старта.

— Лучшие условия работы с рекламными кабинетами даже на маленьких объёмах.

— Квалифицированная поддержка партнеров по любым вопросам.

— Необходимые инструменты и интуитивный интерфейс - все готово для работы!



Присоединяйтесь!