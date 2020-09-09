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Rafinad - финансовая CPA-сеть от Kokoc Групп

Автор темы Rafinad, Сегодня, 01:34

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#1 Rafinad

Rafinad

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:34

dada325f17c3.png

 

Kokoc Group запускает финансовую партнерскую сеть Rafinad!

Мы рады представить вам:
— Эффективную и подробную real-time статистику с гибкими и информативными отчетами.
— Стабильные финансовые офферы на выгодных условиях.
— Выплаты 2 раза в неделю по графику, а также экспресс-выплаты за минуту!
— Низкий холд по офферам для успешного старта.
— Лучшие условия работы с рекламными кабинетами даже на маленьких объёмах.
— Квалифицированная поддержка партнеров по любым вопросам.
— Необходимые инструменты и интуитивный интерфейс - все готово для работы!

Присоединяйтесь!

 


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