Отправлено Вчера, 21:06

Как правильно выбрать шуруповерт?

Часто самый важный выбор оказывается самым важным. То же самое и с гайковертами ударного действия, где все зависит от выбора подходящего типа в зависимости от привода. Наибольшее практическое влияние на скорость и эффективность работы оказывает крутящий момент, выраженный в Нм.

Также не следует забывать о количестве оборотов и ходов, которые также влияют на затяжку или ослабление. Также обратите внимание на максимальный диаметр винтов, с которыми может справиться устройство. Проблема эргономики и веса - это отдельная глава. Всегда тщательно взвешивайте выбранную модель в руке, проверяйте центр тяжести и общий захват. При выборе аккумуляторного ключа также играет роль емкость аккумулятора и скорость его зарядки. Нельзя обойти вниманием и различные дополнительные функции, которыми производители пытаются привлечь внимание к своей продукции.

Мы традиционно посвящаем последнюю главу текста окну цены. На основе анализа проданных инструментов мы определили три основных интервала, в которые вы будете двигаться во время покупки.

Если вам не нужно чрезмерное усилие затяжки, а вы ищите удобный инструмент для затяжки обычных болтов и винтов, сосредоточьтесь на аккумуляторные отвертки. Они все еще связаны аккумуляторные дрели которые более универсальны. Тогда вы получите более мощный станок для сверления отверстий, если купите электрический.перфоратор. Тогда они могут быть полезны для более тяжелой и тяжелой работы.бурение и снос молотки.

Тип

Самый важный выбор - выбрать подходящий тип гаечного ключа в соответствии с типом привода. Если раньше они были единственным выбором для подключения машины к сети, то в последние годы предложение значительно расширилось. Вы можете выбрать одну из четырех основных групп устройств:

электрический - низкая цена, высочайшая производительность, прочная конструкция, ограниченный диапазон кабелей

аккумуляторная - более высокая цена, меньшая мощность, неограниченное движение, необходимость проверки состояния аккумулятора

пневматический - более низкая цена, высокая производительность, нужен подходящий воздушный бак, легко перемещать с места на место

гибрид - сочетание работы от аккумулятора и сети, максимальная цена, универсальность.

Профессиональные операции обычно полагаются на пневматические ключи с универсальными баллонами с воздухом. Мастера, путешествующие с работы на место, обязательно увидят себя в мобильных аккумуляторных гаечных ключах. С другой стороны, в домашней мастерской вы полностью останетесь довольны электрической моделью, так как, скорее всего, вы не будете ее часто перемещать.

Крутящий момент

Вы привыкли полагаться только на ватты при покупке электроинструментов? Что касается гайковертов, мы настоятельно рекомендуем пересмотреть эту привычку и в первую очередь обратить внимание на величину крутящего момента. Он показывает, какая сила действует на винт и, следовательно, напрямую влияет на эффективность вашей работы. При покупке рекомендуем искать устройство с усилием не менее 200 Нм, а на рынке доступны в четыре раза более мощные помощники. Поскольку дома вы не будете использовать аналогичную мощность, переходите к максимуму 600 Нм. Выше этого лимита это действительно пустая трата денег.

Количество оборотов и количество ходов

К дополнительным параметрам также относятся количество оборотов и количество ударов. Хотя их влияние на эффективность работы не так велико, как на крутящий момент, при выборе стоит уделить должное внимание.

Скорость напрямую влияет на скорость выкручивания шурупов. Обычно он прямо пропорционален крутящему моменту и составляет от 2000 до 3000 об / мин. Удары также помогают повысить эффективность, в отличие от дрелей. Это сила удара, с которой гаечный ключ воздействует на винт и помогает ослабить его.

Мощность и напряжение

В конце концов, производительности не избежать. В частности, это напрямую влияет на сложность задач, с которыми инструмент может справиться без риска повреждения двигателя. Обычно он колеблется в следующих интервалах:

до 0,2 кВт - малая мощность, подходит для наименее сложных задач

от 0,2 до 0,6 кВт - идеально для дома

свыше 0,6 кВт - для профессионального использования.

В связи с тем, что за приводом ухаживают электродвигатели, необходимо следить за их значениями напряжения:

до 14 В - малое энергопотребление для самых простых задач

18 В - золотой центр для дома

40 В - для профессионалов.

Максимальный диаметр винта

Перед тем, как выбрать конкретное изделие, хорошенько подумайте, какие типы шурупов вы вытаскиваете. Это небольшое соединение труб от строительных лесов или, возможно, массивные болты для шин грузовых автомобилей? Основываясь на тщательном рассмотрении, выберите помощника, который сможет справиться с заданным средним значением. Винты обычно маркируются буквой M и числовым значением, указывающим диаметр в миллиметрах.

Информация о диапазоне размеров болтов, с которыми может работать ударный гаечный ключ, обычно предоставляется дилерами на коробке. Не пытайтесь использовать их на соединительном материале меньшего или большего размера. К сожалению, ваши усилия не увенчаются успехом.

Эргономика и вес

Является ли ослабление и закручивание гаек вашим хлебом насущным? Часто ли вы возвращаетесь домой с неприятной болью или трясущимися руками? В этом случае мы рекомендуем купить другой инструмент с адекватной эргономикой. Перед покупкой сделайте выбранную модель по-настоящему тяжелой, ручка должна идеально ложиться в руку. Остерегайтесь центра тяжести, он не должен наклоняться ни в одну сторону. Прорезиненность ручки помогает предотвратить скольжение инструмента во время работы.

В общем, следует заниматься эргономикой, особенно при покупке более тяжелых помощников. Чаще всего вес гайковертов колеблется от 2 до 3 килограммов, но и более тяжелые устройства весом около 5 килограммов не являются исключением.

Емкость аккумулятора и время зарядки

Вы выбрали аккумуляторную модель? Затем изучите временные данные, касающиеся емкости аккумулятора и времени зарядки. Первая информация напрямую влияет на то, как долго вы сможете использовать инструмент без подключения к сети. Второй логически определяет, сколько времени нужно аккумулятору для достижения 100% заряда. Мы считаем идеальным состоянием один час зарядки для двух часов непрерывной работы. Мы рекомендуем вам приобрести сразу две батареи, чтобы вы могли работать с одной и одновременно заряжать другую для дальнейшего использования. Так что можно работать круглосуточно.

Именно в этом параметре чаще всего отражается некачественная продукция дешевых и небрендовых производителей. Хотя на коробке часто указываются привлекательные, даже нереальные цифры, в действительности все обстоит намного хуже.

Дополнительные возможности

Какими были бы современные инструменты без соответствующего дополнительного оборудования? Короче говоря, компании должны привлекать к себе внимание в преобладающей конкурентной среде, поэтому они загружают в свои устройства большое количество усилителей и дополнительных функций. Некоторые из них играют скорее косметическую роль, а другие работают. Давайте теперь посмотрим на их список:

регулирование скорости - возможность непрерывного регулирования скорости, подходит для работы с материалами разного сопротивления и твердости

свет - светодиоды, обеспечивающие обзор даже в условиях плохого освещения

сменные насадки - возможность расширения использования натяжного устройства, увеличения максимального диаметра винта

индикатор состояния аккумулятора - мониторинг состояния аккумулятора и своевременное уведомление о необходимости подзарядки аккумулятора

левое и правое управление - возможность затягивания и ослабления винта.

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