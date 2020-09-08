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Cryp.im - партнерка от профессионалов!

Автор темы CRYPIM, Сегодня, 07:38

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#1 CRYPIM

CRYPIM

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 07:38

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Вы хотели бы поработать с качественной партнерской программой, интересными офферами и при этом получить неплохой доход?!


Тогда вы оказались в нужное время и в нужном месте!


CRYP.IM - уникальная партнерская программа от профессионалов цифрового маркетинга, которая объединяет офферы с таких развивающихся конструктивных ниш как передовые товарные продукты, так и криптовалютные финансовые инструменты!

Ну что, заинтригованы?

Тогда кратко об основных особенностях СРА-сети CRYP.IM :

- Работаем с Nutra (SS and Trial)/Crypto вертикалями;
- Прямые подключения к рекламодателям/брокерам;
- Своя гибкая платформа, быстро добавляем нужный функционал.

А теперь о самых «вкусных» фишках СРА-сети CRYP.IM :

Вы хотели бы получать от нас профессиональные советы и консультации - как и что нужно делать конкретно? Мы уверены, что этого всегда хочет каждый. Поэтому формируем индивидуальный подход к каждому вебмастеру в зависимости от уровня его опыта и развития: при этом делимся своим накопленным опытом, предоставляем рабочие связки, а также полностью рабочий инструмент клоакинга.

А если Вы абсолютный новичок в CPA-сфере? Не проблема! Наши гуру партнёрского маркетинга помогут начать зарабатывать и Вам!

Хотели бы в реальном времени видеть, что происходит с вашими рекламными кампаниями и доходами? Не вопрос! Прозрачная real-time статистика в Вашем распоряжении!

А может Вам удобно получать профессиональную помощь и днём и ночью в зависимости от вашего рабочего графика? И этот вопрос нами тоже решён! Вам будет доступен персональный чат с нашими менеджерами 24/7.

Теперь мы можем перейти к самым-самым «вкусным» фишкам СРА-сети CRYP.IM :

- Мы предоставляем лучшие условия по отчислениям на рынке + есть гарант аппрува;
- Выплаты без задержек! Есть возможность работать на условиях pre-pay за траффик;
- Убираем холд для проверенных партнеров!
- Доступ к уникальной базе знаний;
- Программа лояльности, бонусные акции и розыгрыши ценных призов.

Минимальная сумма на вывод: $50

Широкий выбор платёжных систем: BTC, USDT, WebMoney, Capitalist, Qiwi, VISA Mastercard, Яндекс.Деньги, Wire Transfer, PAXUM, PayPal


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и, возможно, ваши сомнения вскоре развеются!

 


 


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