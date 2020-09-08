Cryp.im - партнерка от профессионалов!

Отправлено Сегодня, 07:38

Вы хотели бы поработать с качественной партнерской программой, интересными офферами и при этом получить неплохой доход?!





Тогда вы оказались в нужное время и в нужном месте!





CRYP.IM - уникальная партнерская программа от профессионалов цифрового маркетинга, которая объединяет офферы с таких развивающихся конструктивных ниш как передовые товарные продукты, так и криптовалютные финансовые инструменты!



Ну что, заинтригованы?



Тогда кратко об основных особенностях СРА-сети CRYP.IM :



- Работаем с Nutra (SS and Trial)/Crypto вертикалями;

- Прямые подключения к рекламодателям/брокерам;

- Своя гибкая платформа, быстро добавляем нужный функционал.



А теперь о самых «вкусных» фишках СРА-сети CRYP.IM :



Вы хотели бы получать от нас профессиональные советы и консультации - как и что нужно делать конкретно? Мы уверены, что этого всегда хочет каждый. Поэтому формируем индивидуальный подход к каждому вебмастеру в зависимости от уровня его опыта и развития: при этом делимся своим накопленным опытом, предоставляем рабочие связки, а также полностью рабочий инструмент клоакинга.



А если Вы абсолютный новичок в CPA-сфере? Не проблема! Наши гуру партнёрского маркетинга помогут начать зарабатывать и Вам!



Хотели бы в реальном времени видеть, что происходит с вашими рекламными кампаниями и доходами? Не вопрос! Прозрачная real-time статистика в Вашем распоряжении!



А может Вам удобно получать профессиональную помощь и днём и ночью в зависимости от вашего рабочего графика? И этот вопрос нами тоже решён! Вам будет доступен персональный чат с нашими менеджерами 24/7.



Теперь мы можем перейти к самым-самым «вкусным» фишкам СРА-сети CRYP.IM :



- Мы предоставляем лучшие условия по отчислениям на рынке + есть гарант аппрува;

- Выплаты без задержек! Есть возможность работать на условиях pre-pay за траффик;

- Убираем холд для проверенных партнеров!

- Доступ к уникальной базе знаний;

- Программа лояльности, бонусные акции и розыгрыши ценных призов.



Минимальная сумма на вывод: $50



Широкий выбор платёжных систем: BTC, USDT, WebMoney, Capitalist, Qiwi, VISA Mastercard, Яндекс.Деньги, Wire Transfer, PAXUM, PayPal





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