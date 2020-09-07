Создам телеграмм бота пример @Help_client_bot
1. Строгое выполнение требований заказчика
2. Работа с внешними сервисами по API
3. Монитизация телеграмм бота
4. Красивое оформление бота
5. Готовые решения для Вашего бизнеса.
Дополнительно Вы получите:
1. Тестирование телеграмм бота пользователями
2. Раскрутка в сети телеграмм и интернет
3. Административная web панель или специальна программа управления.
4. Бесплатный сервер для бесперебойной работы
5. Создание чата телеграмм бота или группы.
В конце работы передача авторских прав и программного обеспечения с документацией.