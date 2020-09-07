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Создам телеграмм бота.

Автор темы Izofen, Сегодня, 17:47

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#1 Izofen

Izofen

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 17:47

Создам телеграмм бота пример @Help_client_bot

1. Строгое выполнение требований заказчика

2. Работа с внешними сервисами по API

3. Монитизация телеграмм бота

4. Красивое оформление бота

5. Готовые решения для Вашего бизнеса.

 

Дополнительно Вы получите:

 

1. Тестирование телеграмм бота пользователями

2. Раскрутка в сети телеграмм и интернет

3. Административная web панель или специальна программа управления.

4. Бесплатный сервер для бесперебойной работы

5. Создание чата телеграмм бота или группы.

 

В конце работы передача авторских прав и программного обеспечения с документацией.

:)

 

 


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