Зарабатывай от 1000$ в месяц на разработке приложений

Должность: mobile-разработчик (ios или android)
Требования: уметь самостоятельно реализовывать или копировать webview-приложения (как правило это простенькие игры)
Тип занятости: частичная
Форма оплаты: сдельная
Размер оплаты: 100$ единоразово за каждое приложение + 0.07$ за каждый инсталл.
Вполне реально зарабатывать от 1000$ в месяц.
Мы занимаемся тем, что покупаем/арендуем приложения у разработчиков, интегрируем рекламные возможности и впускаем рекламодателей. Рекламодатель платит за каждый инсталл, как и мы разработчику. Также мы платим 100$ единоразово за первое загруженное приложение. Делается это потому, что именно в первый раз разработчик сталкивается с наибольшим количеством трудностей, и ему не помешает дополнительная мотивация. Зато второе и последующие приложения уже даются ему гораздо проще.
Подробнее можно ознакомиться на сайте. После регистрации вам будет доступен личный кабинет, где вы найдете подробный мануал, как именно следует разрабатывать webiew-приложения, необходимые нам.
Регистрируйтесь и получите оплачиваемое тестовое задание!
Сообщение отредактировал Dev Multi App: Сегодня, 14:46