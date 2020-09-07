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Зарабатывай от 1000$ в месяц на разработке приложений

Автор темы Dev Multi App, Сегодня, 14:45

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#1 Dev Multi App

Dev Multi App

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:45

Должность: mobile-разработчик (ios или android)
Требования: уметь самостоятельно реализовывать или копировать webview-приложения (как правило это простенькие игры) 
Тип занятости: частичная
Форма оплаты: сдельная
Размер оплаты: 100&#36; единоразово за каждое приложение + 0.07&#36; за каждый инсталл.
Вполне реально зарабатывать от 1000&#36; в месяц.
 

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Мы занимаемся тем, что покупаем/арендуем приложения у разработчиков, интегрируем рекламные возможности и впускаем рекламодателей. Рекламодатель платит за каждый инсталл, как и мы разработчику. Также мы платим 100&#36; единоразово за первое загруженное приложение. Делается это потому, что именно в первый раз разработчик сталкивается с наибольшим количеством трудностей, и ему не помешает дополнительная мотивация. Зато второе и последующие приложения уже даются ему гораздо проще.
 
Подробнее можно ознакомиться на сайте. После регистрации вам будет доступен личный кабинет, где вы найдете подробный мануал, как именно следует разрабатывать webiew-приложения, необходимые нам. 
 
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Регистрируйтесь и получите оплачиваемое тестовое задание!

Сообщение отредактировал Dev Multi App: Сегодня, 14:46

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