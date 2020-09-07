Зарабатывай от 1000$ в месяц на разработке приложений

Отправлено Сегодня, 14:45

Должность: mobile-разработчик (ios или android)

Требования: уметь самостоятельно реализовывать или копировать webview-приложения (как правило это простенькие игры)

Тип занятости: частичная

Форма оплаты: сдельная

Размер оплаты: 100$ единоразово за каждое приложение + 0.07$ за каждый инсталл.

Вполне реально зарабатывать от 1000$ в месяц.

Мы занимаемся тем, что покупаем/арендуем приложения у разработчиков, интегрируем рекламные возможности и впускаем рекламодателей. Рекламодатель платит за каждый инсталл, как и мы разработчику. Также мы платим 100$ единоразово за первое загруженное приложение. Делается это потому, что именно в первый раз разработчик сталкивается с наибольшим количеством трудностей, и ему не помешает дополнительная мотивация. Зато второе и последующие приложения уже даются ему гораздо проще.

Подробнее можно ознакомиться на сайте. После регистрации вам будет доступен личный кабинет, где вы найдете подробный мануал, как именно следует разрабатывать webiew-приложения, необходимые нам.

Регистрируйтесь и получите оплачиваемое тестовое задание!

Сообщение отредактировал Dev Multi App: Сегодня, 14:46