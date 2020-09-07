Отправлено Сегодня, 11:04

Как правильно выбрать квартиру и повседневные советы

При выборе квартиры нас будет интересовать местоположение, которое в корне влияет на ее цену, но также и комфорт проживания, строительный материал, из которого построен многоквартирный дом, техническое состояние объекта недвижимости - дом и состояние квартиры, энергоэффективность здания квартиры и этаж.

Конечно, при выборе квартиры мы используем свои финансовые возможности, но есть и другие критерии, которые влияют на нас и которым мы должны следовать. В конце концов, вы можете выбрать более дорогую квартиру, но в лучшем состоянии, в более выгодном месте, в многоквартирном кирпичном доме вместо панельного дома и т.п. Обычный человек, интересующийся квартирой, практически не имеет опыта ее покупки. К тому же многие люди покупают квартиру хотя бы раз в жизни. В то же время верно и то, что первое, что часто нападает на недоброкачественного покупателя, - цена, не совсем то, что она важна, а может и не быть. Конечно, если у вас ограниченные средства на квартиру и вам нужно искать самую дешевую, часто бывает не так много квартир на выбор, но если есть возможность доплатить за качество, делайте это, не сходите с ума, инвестируйте в недвижимость, и это всегда окупается. Вы все еще можете инвестировать свои средства в золото, например, но тому, кто строит собственное жилье, не нужно золото или другие ценности. Ему нужна квартира или дом.

1. Местоположение всегда на первом месте

Местоположение и, следовательно, место, где мы будем жить, откуда мы поедем на работу, детей в школу, где нам нужно будет делать покупки и иметь максимально широкий спектр доступных услуг. Где будет красиво, чисто и безопасно. Местоположение всегда действительно важнее, чем цена покупки. Каждый выбирает место в соответствии со своими представлениями и потребностями. Некоторым требуется тихое место, другим - лучший доступ к центру города. В месте, где вы были дома в течение долгого времени, выбрать место несложно, но если вы переезжаете в совершенно новую среду, рекомендуется сначала снять квартиру на короткое время и набраться опыта. Агент по недвижимости легко может предложить вам квартиру в проблемном месте, но вы узнаете об этом только после въезда. А если оформить ипотеку на покупку квартиры, то в будущем будет проблематично продать квартиру и купить другую в другом месте.

Благоразумный покупатель пройдется по выбранным локациям в разное время дня и получит о них как можно больше информации. Например, он идет в паб и спрашивает людей, как они живут в данном месте, и так далее. Конечно, не стоит торопиться с выбором места. Для семей с детьми и пожилых людей определенно больше подходит тихое место. Для молодежи и пар среднего возраста, чьи дети уже вылетели из своих гнезд, близость центра города. Потребности просто индивидуальны. Мы даже рекомендуем посмотреть план зонирования в строительной администрации. Например, вы можете обнаружить, что прямо под вашими окнами в молодом доме построят гипермаркет, а приятные зеленая растительность вокруг него станут серыми, превратившись в бесконечно большие автостоянки. Или вы узнаете, что здесь планируется строительство промышленного комплекса, и это даст вам только одно преимущество - близость, при получении работы.

2. Техническое состояние дома и квартиры.

Только состояние недвижимости - дом говорит о многом. Например, что нам самим скоро придется вложить значительные средства в ее реконструкцию, хотя сама квартира уже реконструирована. Многие просто не хотят переезжать в уродливый и ветхий дом. И, конечно же, то же самое и с самой квартирой. Хорошо осмотреть квартиру не только оптически, но все потрогать, так сказать, проверить работоспособность, заглянуть в разные углы, увидеть состояние балок, несущих стен и тому подобное. Просто попробуйте все, открытие окон и дверей, вытяжку, состояние всей проводки и установки (это могут быть очень большие вложения), систему отопления, а также кондиционер, если он установлен - продавец обязательно учтет все вложения при определении цены в оборудование - но оно должно быть функциональным. Также важен функциональный лифт.

В связи с техническим состоянием дома и квартиры в нем мы также решаем, предпочтем ли мы покупать квартиру в новостройке или в более старом доме, даже если он уже был реконструирован. Несомненно, у новостроек есть свои преимущества, такие как гарантийный срок, но это правда, что земли под застройку больше нет в самых интересных местах, а застройка здесь старше. Если вы хотите, чтобы квартира полностью соответствовала вашим представлениям, и, следовательно, вы готовы смело реконструировать старую квартиру, для вас нет лучшего решения. Если продавец оставляет часть своего оборудования в квартире, он должен предъявить документ, подтверждающий покупку, и указать, что еще находится на гарантии, а что нет. И в конце концов, ни в коем случае нельзя приглашать для осмотра квартиры опытного строителя. С приблизительной оценкой он предупредит вас о потенциальных будущих рисках.

3. Материал, из которого построен дом.

По сути, это два основных материала - жилой дом может быть кирпичным или панельным. Вообще единственное известное преимущество квартир в панельных домах - это их цена. В остальном панель приносит только проблемы. Не вбивайте гвоздь в стены, также сложно просверлить отверстия под дюбели в панели и тому подобное. Спрос на квартиры в кирпичных домах просто выше, но традиционные жилые комплексы часто предлагают не более чем панельные. Сборные многоквартирные дома начали строиться в 1960-х годах, а срок их службы составлял около 40 лет. Однако, большинство из них все еще в силе. Кирпичные дома обладают лучшими звукоизоляционными свойствами и комфортом внутренней среды, в них вы просто будете лучше себя чувствовать, к тому же в большинстве кирпичных многоквартирных домов меньше квартир на одном этаже. В то же время кирпичные многоквартирные дома можно найти в более выгодных местах, и зачастую это новостройки. А также рекомендуем, ознакомиться: выбор бензинового генератора.

4. Пол и техническое состояние лифта тоже имеют значение.

Некоторые люди просто не хотят жить на верхнем этаже. В доме без лифта это может стать действительно серьезной проблемой. Травма в семье и нам, наверное, придется переехать. Возраст покупателей также играет роль. Однако, если вам нужен хороший вид сверху и в доме новый лифт, покупка квартиры на верхнем этаже точно не сойдет с ума. Покупатели также нередко опасаются квартир на первом и втором этажах - они первыми «встречают» воров и могут быть обеспокоены суетой на лестнице. В случае с квартирой на последнем этаже снова опасаются состоянием утеплителя, тепла летом, утечки тепла зимой и возможных утечек с потолка. Мы просто снова выбираем пол в соответствии с нашими потребностями, а также страхами и часто даже предубеждениями.

5. Энергетические потребности дома.

Квартиры в многоквартирных домах обычно отапливаются дистанционно (чаще всего в жилых массивах), от центрального котла в доме или от источников тепла непосредственно в квартире. Центральное отопление, безусловно, самое дорогое, центральное отопление или обогреватели в квартире - самые трудоемкие. Но мы всегда заботимся о расходах на тепло и, следовательно, о его утечке. Дома должны быть недавно маркированы этикеткой, отражающей их энергоемкость. И тогда цена на недвижимость тоже должна соответствовать этому - только не дайте себя обмануть. Если просто хорошо утеплить фасад дома, заменить окна на утеплительные фасады и утеплить крышу, вы выиграли. В то же время энергоемких квартир меньше всего в центре дома, где нас окружают жильцы - сверху, снизу и с боков. И ориентация на мир и наличие других затененных построек тоже играет роль - чем больше солнечного света, тем лучше. А что касается способа отопления квартиры - его часто не удается изменить, поэтому этот критерий тоже неплохо учитывать. Обязательно стоит запросить счета за отопление за истекший период не менее одного года. Счет также можно запросить у соответствующей энергетической компании вместе с продавцом.