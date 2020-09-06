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Natifico.com — партнерская программа с фокусом на мобильные утилиты

Автор темы Natifico, Сегодня, 17:38

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#1 Natifico

Natifico

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 17:38

Natifico.com — твоя партнерская программа на базе CPI/CPL с фокусом на Мобильные утилиты. Прямые офферы на весь мир по вертикалям: VPN, eGaming, Utilities, Dating, Software, Extension. Кастомные SMARTLINKS i_am_so_happy.gif

 

Наши преимущества:

  • $50 — сумма минимальной выплаты
  • Более 1 000 прямых офферов с широким покрытием по странам
  • Реферальные отчисления до 10%
  • Средняя выплата партнеру составляет $2 000 в месяц

А также:

  • Рабочие, актуальные офферы
  • Индивидуальные условия для ТОП аффилиатов
  • Отсутствие холдов и заморозок
  • Быстрое масштабирование кампаний благодаря грамотно подобранным офферам и источниĸам трафиĸа от нашей профессиональной службы поддержки, доступной 24/7
  • Выплаты на популярные платежные системы: Capitalist, Paypal, Paxum, банковским переводом

Мы заинтересованы исключительно в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с нашими партнерами и предоставляем для этого все необходимые инструменты и условия.

Монетизируй трафик выгодно с NATIFICO!

Контакты для связи:

Telegram: @Arman_BV
Skype: live:7948a0495c51feeb
Email: affiliates@natifico.com

 

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