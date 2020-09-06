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Стоимость акций и курс валют на бирже.

Автор темы tashaniko, Сегодня, 08:00

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#1 tashaniko

tashaniko

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:00

Попробуем разобраться; что то такое форекс, и как там зарабатывают, обучающие курсы, вебинары от более опытных участников финансового рынка. Чем больше информации, тем больше шансов принять верное решение куда вложиться.

https://vk.com/stoim...valyut_na_birzh

 

Группа создана для тех кто решил связать свою жизнь с мировыми фондовыми и финансовыми рынками.
Здесь будем обсуждать стоимость той или иной акции, валюты, из чего складывается её стоимость на бирже:

https://vk.com/stoimost_akcij_i_valyut_na_birzh

 


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