Отправлено Сегодня, 19:01

Кровельные и изоляционные материалы по низким ценам

Энергия, потребляемая для отопления в обычном домашнем хозяйстве, составляет более 60% от общего потребления энергии. В то же время на это число очень легко и эффективно может повлиять качественная изоляция ограждающей конструкции.

Разница потребности в тепле для отопления между зданиями поразительна. Дом с низким энергопотреблением потребляет треть энергии обычного дома. Пассивный дом потребляет только 10% от обычного. Почти непостижимо, что они все еще строят на худших энергетических стандартах, чем здания с низким энергопотреблением. Дополнительные затраты на изоляцию незначительны по сравнению с ежегодными расходами на отопление, которые необходимо оплачивать за весь период использования собственности (обычно 30 лет и более).

Каркасное деревянное здание предназначено непосредственно для строительства домов с минимальным потреблением энергии. Несущую функцию обеспечивают тонкие деревянные стойки, поэтому большую часть стены можно заполнить теплоизоляцией. Благодаря этому деревянные постройки без особых проблем соответствуют параметрам малоэнергетических и более экономичных домов. Очень важной переменной выразить, сколько тепловыделяющих структуру, коэффициент пропускания U . Чем ниже значение U , тем лучше изолирует конструкция. Для пассивных домов требование к стене по периметру составляет U = 0,18–0,12 Вт / м².K. Это значение может быть достигнуто за счет использования качественной теплоизоляции из минерального волокна достаточной толщины.

Мансардные квартиры, реконструкция мансарды - прекрасная возможность расширить полезную площадь существующего дома. Таким образом, неиспользуемая земля может стать приятным местом для жизни, часто в очень привлекательном месте. Мансардная квартира приносит немалую пользу, но есть и подводные камни. В населенных пунктах, где строятся мансардные квартиры, обычно есть хорошие удобства, с верхнего этажа может быть красивый вид и нет проблем с шумными соседями над головой. С другой стороны, мансардная квартира находится в очень уязвимом месте с точки зрения погодных условий, осадков и солнечного света, поэтому необходимо тщательно учитывать тепловые аспекты крыши.

Деревянные стропила обычно используются в качестве несущей конструкции крыши, а некоторые из многих типов кровли используются для защиты от погодных условий и осадков. Если крыша покрывает только землю, эти элементы достаточно богаты для правильного функционирования обшивки крыши. Однако, если мы хотим использовать чердак, например, для проживания, необходимо обратить внимание на другие свойства. В настоящее время стандартной кровлей считается двустенный кровельный слой с изоляцией между стропилами и под ними.

Этот тип конструкции содержит один вентилируемый воздушный зазор, обычно расположенный между кровельным покрытием и защитной гидроизоляцией. В этом случае защиту от внешних воздействий также формирует страховая гидроизоляция - страховая диффузионная пленка. Диффузионная пленка защищает теплоизоляцию, расположенную непосредственно под этим слоем, от потока воздуха в вентилируемой полости. Он не пропускает воду, но в то же время позволяет конденсату испаряться в вентилируемую воздушную полость. Посетите наш сайт krovmetal.by и убедитесь в качестве кровельных и изоляционных материалов, также вы можете купить металлочерепицу в бресте.

Теплоизоляция из минераловолоконного материала - очень важный элемент штабеля. Гарантирует отсутствие ненужной утечки тепла изнутри. Благодаря качественной изоляции мы сокращаем потери энергии и в то же время бережем окружающую среду. Оптимальная теплоизоляция приводит к снижению энергопотребления на отопление и охлаждение, что положительно сказывается на годовых счетах за электроэнергию, а также на общем росте стоимости недвижимости. Теплоизоляционный материал также может улучшить другие параметры конструкции, такие как акустическая или противопожарная защита. Материал из минерального волокна диффузно открыт. Подходит для взаимодействия деревянных несущих элементов и слоев теплоизоляции. Диффузная открытость обеспечивает дренаж и легкое испарение любой встроенной влаги конструкции в сторону вентилируемой воздушной полости. Кроме того, необходимо не забывать о паро- и воздухонепроницаемости в составе. Может использоваться пароизоляция. Этот слой кладется под теплоизоляцию внутрь.