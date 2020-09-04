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Бесплатный вебинар «Как найти свое место в жизни»

Автор темы System ITC, Сегодня, 14:54

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 14:54

Усталость, стресс и страхи – наши постоянные друзья. Работа-дом-школа. Жизнь, как на автомате. В голове шумят мысли: «Все же так живут. Счастье только для избранных, для тех, кто умнее, красивее, богаче, успешнее. А вдруг не получится ничего? Да куда мне, я даже не знаю, с чего начать…».

Мысли, которые тормозят и отравляют жизнь. Именно они заставляют ходить на нелюбимую работу, чахнуть в токсичных отношениях, предавать себя и свои желания.

 

Что, если вы узнаете…

  • Как исправить всё, что вас не устраивает?
  • Как посмотреть на себя под другим углом?
  • Как увидеть вокруг себя возможности?
  • Как изменить то, что не получается и вызывает чувство неудовлетворенности?
  • Как чувствовать всю полноту жизни и кайфовать от того, что вы на самом деле хотите?

 

Вот такую животрепещущую тему мы разберем на бесплатном вебинаре «Как найти свое место в жизни». Почему стоит туда прийти?

  • Вы услышите только живые кейсы и реальные истории.
  • Познакомитесь с методикой коучинга, которая меняет жизни людей.
  • Получите и попробуете практику, на которой вы сможете рассмотреть себя совершенно с разных сторон и выбрать наилучший вариант своей жизни.

 

Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplat...

 

 Вы узнаете:

  • почему мы не знаем, чего хотим;
  • почему важно разобраться, чего хотим на самом деле;
  • что такое коучинг (базовые знания необходимы для понимания, как он работает);
  • в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений;
  • как понять, кто вы есть и чего хотите;
  • как коучинг помогает самореализоваться в жизни и профессии;
  • практическая техника «Колесо ролей», которую вы сможете сделать прямо на вебинаре!

 

БОНУС! Чек-лист «Колесо ролей», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

 

Кому коучинг будет полезен?

  • всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;
  • всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
  • тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
  • тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;
  • всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;
  • всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;
  • родителям детей и, в особенности, подростков;
  • консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
  • владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
  • HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг полезен в любой сфере благодаря своим основным принципам, которые подробно разберем на вебинаре.

 

Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplat...

 

Ведущий – Анна Парьева

  • Коуч ACSTH (ICF)
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
  • Руководитель HR проектов
  • Автор и разработчик гибридных программ обучения
  • Автор статей для федеральных СМИ

Специализация в коучинге:

  • Коучинг в HR
  • Бизнес коучинг
  • Коуч личностного роста

 

Дата и время: 9 сентября 2020 года с 19:00 до 21:00

 

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Тел.: 8 (902) 524-64-06, Надежда

Whatsapp: 8 (902) 524-64-06, Андрей


Сообщение отредактировал System ITC: Сегодня, 14:55

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