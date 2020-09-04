Бесплатный вебинар «Как найти свое место в жизни»

Усталость, стресс и страхи – наши постоянные друзья. Работа-дом-школа. Жизнь, как на автомате. В голове шумят мысли: «Все же так живут. Счастье только для избранных, для тех, кто умнее, красивее, богаче, успешнее. А вдруг не получится ничего? Да куда мне, я даже не знаю, с чего начать…».

Усталость, стресс и страхи – наши постоянные друзья. Работа-дом-школа. Жизнь, как на автомате. В голове шумят мысли: «Все же так живут. Счастье только для избранных, для тех, кто умнее, красивее, богаче, успешнее. А вдруг не получится ничего? Да куда мне, я даже не знаю, с чего начать…».

Мысли, которые тормозят и отравляют жизнь. Именно они заставляют ходить на нелюбимую работу, чахнуть в токсичных отношениях, предавать себя и свои желания.

Что, если вы узнаете…

Как исправить всё, что вас не устраивает?

Как посмотреть на себя под другим углом?

Как увидеть вокруг себя возможности?

Как изменить то, что не получается и вызывает чувство неудовлетворенности?

Как чувствовать всю полноту жизни и кайфовать от того, что вы на самом деле хотите?

Вот такую животрепещущую тему мы разберем на бесплатном вебинаре «Как найти свое место в жизни». Почему стоит туда прийти?

Вы услышите только живые кейсы и реальные истории.

Познакомитесь с методикой коучинга, которая меняет жизни людей.

Получите и попробуете практику, на которой вы сможете рассмотреть себя совершенно с разных сторон и выбрать наилучший вариант своей жизни.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplat...

Вы узнаете:

почему мы не знаем, чего хотим;

почему важно разобраться, чего хотим на самом деле;

что такое коучинг (базовые знания необходимы для понимания, как он работает);

в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений;

как понять, кто вы есть и чего хотите;

как коучинг помогает самореализоваться в жизни и профессии;

практическая техника «Колесо ролей», которую вы сможете сделать прямо на вебинаре!

БОНУС! Чек-лист «Колесо ролей», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

Кому коучинг будет полезен?

всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;

всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;

тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;

тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;

всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;

всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;

родителям детей и, в особенности, подростков;

консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;

владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;

HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг полезен в любой сфере благодаря своим основным принципам, которые подробно разберем на вебинаре.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplat...

Ведущий – Анна Парьева

Коуч ACSTH (ICF)

Сертифицированный бизнес-тренер

Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью

Руководитель HR проектов

Автор и разработчик гибридных программ обучения

Автор статей для федеральных СМИ

Специализация в коучинге:

Коучинг в HR

Бизнес коучинг

Коуч личностного роста

Дата и время: 9 сентября 2020 года с 19:00 до 21:00

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Тел.: 8 (902) 524-64-06, Надежда

Whatsapp: 8 (902) 524-64-06, Андрей