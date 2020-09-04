Бесплатный вебинар «Как найти свое место в жизни»

Мысли, которые тормозят и отравляют жизнь. Именно они заставляют ходить на нелюбимую работу, чахнуть в токсичных отношениях, предавать себя и свои желания.
Что, если вы узнаете…
- Как исправить всё, что вас не устраивает?
- Как посмотреть на себя под другим углом?
- Как увидеть вокруг себя возможности?
- Как изменить то, что не получается и вызывает чувство неудовлетворенности?
- Как чувствовать всю полноту жизни и кайфовать от того, что вы на самом деле хотите?
Вот такую животрепещущую тему мы разберем на бесплатном вебинаре «Как найти свое место в жизни». Почему стоит туда прийти?
- Вы услышите только живые кейсы и реальные истории.
- Познакомитесь с методикой коучинга, которая меняет жизни людей.
- Получите и попробуете практику, на которой вы сможете рассмотреть себя совершенно с разных сторон и выбрать наилучший вариант своей жизни.
Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplat...
Вы узнаете:
- почему мы не знаем, чего хотим;
- почему важно разобраться, чего хотим на самом деле;
- что такое коучинг (базовые знания необходимы для понимания, как он работает);
- в чем главные принципы коучинга и чем он отличается от других направлений;
- как понять, кто вы есть и чего хотите;
- как коучинг помогает самореализоваться в жизни и профессии;
- практическая техника «Колесо ролей», которую вы сможете сделать прямо на вебинаре!
БОНУС! Чек-лист «Колесо ролей», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.
Кому коучинг будет полезен?
- всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;
- всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
- тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
- тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;
- всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;
- всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;
- родителям детей и, в особенности, подростков;
- консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
- владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
- HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.
Как видите, коучинг полезен в любой сфере благодаря своим основным принципам, которые подробно разберем на вебинаре.
Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplat...
Ведущий – Анна Парьева
- Коуч ACSTH (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
- Руководитель HR проектов
- Автор и разработчик гибридных программ обучения
- Автор статей для федеральных СМИ
Специализация в коучинге:
- Коучинг в HR
- Бизнес коучинг
- Коуч личностного роста
Дата и время: 9 сентября 2020 года с 19:00 до 21:00
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Тел.: 8 (902) 524-64-06, Надежда
Whatsapp: 8 (902) 524-64-06, Андрей
Сообщение отредактировал System ITC: Сегодня, 14:55