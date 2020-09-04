Курс по запуску сервиса накрутки в соцсети [Все секреты]

Отправлено Сегодня, 12:02

В наше время социальные сети набрали огромную популярность. Один только TikTok набрал уже 2 миллиарда скачиваний. А Инстаграм, Вконтакте и Ютуб давно уже стали неотъемлемой частью жизни людей. В интернете очень большую популярность набрала услуга накрутки подписчиков и лайков в социальные сети. Спрос на эту услугу просто огромен! На данный момент этот рынок расширяется и нуждается в новых сервисах. Связано это с быстрым скачком развития социальных сетей. Чего стоит только один TikTok. Пройдя данный курс вы научитесь созданию собственного сервиса накрутки с полного нуля. Для этого не требуется никаких навыков программирования. Так же вы будете обучены всем способам накрутки во все популярные социальные сети. Узнаете все секреты этого бизнеса и научитесь рекламе. В этом курсе собрана выжимка из многолетнего опыта SMMщика и владельца не первого сервиса накрутки.

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