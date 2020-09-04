Acc-purse.com - Qiwi кошельки, яндекс деньги, идентификация

Уважаемые участники сообщества.
Представляю вашему вниманию магазин кошельков qiwi и яндекс деньги.
В нашем магазине представлены автореги созданные в приватном софте, а так же
кошельки ручной регистрации. Используются уникальные алгоритмы.
Все кошельки с пройденной идентификацией.
Кошельки регистрируем на свои сим карты. Что исключает угон денег.
Для регистрации кошельков qiwi и яндекс используем собственные мобильные прокси.
Каждый кошелек отдается в 1 руки, за каждый из них отвечаем и даём гарантию.
Любые проверки и гаранты - только приветствуются.
В данный момент представлены такие варианты кошельков qiwi и яндекс деньги:
Qiwi:
1. Авторег (телефн+пароль+свой личный софт)
2. Основной (телефон+пароль+почта+visa+ручная регистрация)
3. Vip (телефон+пароль+почта+visa+ручная регистрация+сохранение номера+смс)
Яндекс Деньги:
Именной (логин+пароль+25кодов+ручная регистрация)
Оптовым покупателям скидки.