Acc-purse.com - Qiwi кошельки, яндекс деньги, идентификация

Отправлено Сегодня, 10:01

Уважаемые участники сообщества.



Представляю вашему вниманию магазин кошельков qiwi и яндекс деньги.



В нашем магазине представлены автореги созданные в приватном софте, а так же

кошельки ручной регистрации. Используются уникальные алгоритмы.



Все кошельки с пройденной идентификацией.



Кошельки регистрируем на свои сим карты. Что исключает угон денег.



Для регистрации кошельков qiwi и яндекс используем собственные мобильные прокси.



Каждый кошелек отдается в 1 руки, за каждый из них отвечаем и даём гарантию.



Любые проверки и гаранты - только приветствуются.

В данный момент представлены такие варианты кошельков qiwi и яндекс деньги:



Qiwi:

1. Авторег (телефн+пароль+свой личный софт)

2. Основной (телефон+пароль+почта+visa+ручная регистрация)

3. Vip (телефон+пароль+почта+visa+ручная регистрация+сохранение номера+смс)



Яндекс Деньги:

Именной (логин+пароль+25кодов+ручная регистрация)



Оптовым покупателям скидки.

https://acc-purse.com