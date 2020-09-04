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Acc-purse.com - Qiwi кошельки, яндекс деньги, идентификация

Автор темы Viktion, Сегодня, 10:01

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#1 Viktion

Viktion

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Отправлено Сегодня, 10:01

Уважаемые участники сообщества.

Представляю вашему вниманию магазин кошельков qiwi и яндекс деньги.

В нашем магазине представлены автореги созданные в приватном софте, а так же
кошельки ручной регистрации. Используются уникальные алгоритмы.

Все кошельки с пройденной идентификацией.

Кошельки регистрируем на свои сим карты. Что исключает угон денег.

Для регистрации кошельков qiwi и яндекс используем собственные мобильные прокси.

Каждый кошелек отдается в 1 руки, за каждый из них отвечаем и даём гарантию.

Любые проверки и гаранты - только приветствуются.
В данный момент представлены такие варианты кошельков qiwi и яндекс деньги:

Qiwi:
1. Авторег (телефн+пароль+свой личный софт)
2. Основной (телефон+пароль+почта+visa+ручная регистрация)
3. Vip (телефон+пароль+почта+visa+ручная регистрация+сохранение номера+смс)

Яндекс Деньги:
Именной (логин+пароль+25кодов+ручная регистрация)

Оптовым покупателям скидки.

 

https://acc-purse.com

 


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