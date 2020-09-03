Отправлено Сегодня, 07:14

Все доступное в сети. Теневой форум на рутор

Даркнет - это полностью легальная сеть. Позволяет людям получать доступ в Интернет и бесплатную информацию с более высоким уровнем анонимности и безопасности. Это особенно важно, например, в странах, которые ограничивают или контролируют доступ к Интернету и бесплатной информации, или для обмена конфиденциальными документами, или для более опытных и профессиональных пользователей для туннелирования соединений с домашней или другой локальной сетью ( LAN ), которая не имеет общедоступной адрес или не настроена переадресация портов .

Однако, поскольку темная сеть предлагает анонимность, могут быть сайты с незаконным контентом, такие как сайты, продающие наркотики, поддельные личности, украденные кредитные и дебетовые карты , номера банковских счетов, оружие и многое другое. Есть спорные и незаконные темы в форумах, и есть также незаконная порнография в хранилищах. Криптовалюта Bitcoin используется для оплаты за незаконные вещи. Однако, транзакции в сети биткойнов являются псевдоанонимными, - все пользователи сети знают все адреса, балансы счетов (или открытые ключи) и все транзакции, они просто не знают владельцев этих учетных записей. Однако, если открытый ключ был связан с именем или группой, учетные записи становились общедоступными, и переводить валюту в другое место было невозможно, поскольку транзакции полностью прозрачны, а анонимность требует больших усилий и денег. Вместо биткойнов, так нелегальный платеж перешел на полностью анонимную криптовалюту Monera . Незаконная деятельность, осуществляемая на темном веб-сайте, отслеживается специальными группами служб безопасности по всему миру.

Веб-сайт Darknet доступен только через такие сети, как Tor (проект «Луковая маршрутизация») и I2P.(«Невидимый Интернет-проект»). Браузер Tor и страницы, доступные для Tor, широко используются пользователями даркнета и могут быть идентифицированы по домену ".onion". В то время как Tor фокусируется на предоставлении анонимного доступа в Интернет, I2P специализируется на обеспечении анонимного хостинга веб-сайтов. Личности и местонахождение пользователей даркнета остаются анонимными и не могут быть отслежены из-за многоуровневой системы шифрования. Технология шифрования даркнета направляет данные пользователей через большое количество промежуточных серверов, защищая их личность и обеспечивая анонимность. Переданная информация может быть дешифрована только последующим узлом в схеме, которая ведет к выходному узлу. Сложная система делает практически невозможным воспроизвести путь узла и расшифровать информацию слой за слоем. Из-за высокого уровня шифрования веб-сайты не могут отслеживать геолокацию и IP-адреса своих пользователей, а пользователи не могут получить информацию об этом хосте. Таким образом, общение между пользователями даркнета сильно зашифровано, что позволяет пользователям конфиденциально общаться, вести блог и обмениваться файлами. С

Даркнет также используется для незаконной деятельности. В то же время традиционные веб-сайты создали альтернативную доступность для браузера Tor, пытаясь связаться со своими пользователями. Например, ProPublica запустила новую версию своего веб-сайта, которая доступна исключительно пользователям Tor.

Рынки даркнета

Коммерческие рынки Darknet , на которых совершаются сделки с незаконными средствами и другими товарами, привлекли широкое освещение в СМИ, начиная с популярности Silk Road и Diabolus Market и его последующего захвата правоохранительными органами. На других рынках продаются программные эксплойты и оружие. Были предприняты попытки изучить разницу цен на рынках Dark Web по сравнению с ценами в реальной жизни или через World Wide Web, а также исследования качества товаров, получаемых через Dark Web. Одно из таких исследований было проведено на Evolution, одной из самых популярных криптовалют. Хотя было обнаружено, что цифровая информация, такая как методы конфиденциальности и страны доставки, «кажется точной», исследование выявило проблемы с качеством незаконных наркотиков, продаваемых в Evolution, заявив, что «... обнаружено что степень чистоты запрещенных товаров отличается от информации в их соответствующих списках ». Меньше известно о мотивации потребителей получить доступ к этим рынкам и факторах, связанных с их использованием.