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Incogniton - управляйте множеством браузерных профилей. 100% антидетек

Автор темы Incogniton, Сегодня, 16:51

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#1 Incogniton

Incogniton

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Отправлено Сегодня, 16:51

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Incogniton: инструмент для работы с несколькими браузерными профилями, защищающий каждый из них с помощью уникального цифрового отпечатка. Получите свою скидку в 20% прямо сейчас!

Вы онлайн-предприниматель и вам необходимо одновременно управлять несколькими профилями в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter или Instagram? Вам нужно, чтобы веб-сайты не могли обнаружить, что вы единолично руководите несколькими аккаунтами? Хватит иметь дело со сложным управлением браузера и рисковать своими профилями. Пора эффективно организовать свою деятельность. Наше решение – это Incogniton, инструмент, позволяющий управлять несколькими браузерными профилями. Каждый профиль уникален и настроен так, чтобы вебсайт не мог вас отследить. Вам нужно лишь добавить настройки прокси.

Короткое демонстрационное видео:


Ключевые особенности:

Управляйте несколькими браузерами
Доступ к использованию нескольких уникальных интернет-браузеров осуществляется в несколько этапов через приложение.

Cookies
Все cookies будут храниться в базе данных и не будут пропадать после закрытия браузера.

Синхронизация браузерных профилей между вашими устройствами.
Доступ к вашим браузерным профилям может осуществляться с любого вашего устройства.

Защита профиля с помощью цифрового отпечатка браузера
Все ваши профили обладают признаками отдельной личности, а также защищены с помощью цифрового отпечатка. Это значит, что вебсайты не могут вас распознать по характеристикам вашего браузера. Желаемая личность полностью настраивается, кроме того мы предоставляем легкую в использовании утилиту для генерации отпечатков.

Каким образом мы делаем ваш профиль уникальным?

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Сортировка браузерных профилей и инструменты управления
Структура браузерных профилей организована просто и эффективно, чтобы пользователь мог их открыть быстро и с легкостью.

Функция массового создания профилей
Incogniton позволяет создавать множество профилей одновременно. Инструмент обладает довольно обширными возможностями для настройки и кастомизации. Больше информации про функцию массового создания профилей содержится в видео.

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API (бета-версия) (включено в пакет для бизнеса и выше)
REST API позволяет вам более эффективно управлять браузерными профилями. Эта функция всё ещё находится на стадии разработки, поэтому доступна пока что только её бета-версия. Более детально об этом можно узнать в Центре информации.

Интеграция Selenium Python (включено в пакет для бизнеса и выше)
Автоматизация работы браузера – это функция, позволяющая вам автоматизировать онлайн процессы. Комплексные системы автоматизированной регистрации и авторизации могут быть запущены с помощью простого клика мышкой. Для автоматизации работы браузера Incogniton использует selenium WebDriver. Больше информации об этом можно найти в Информационном центре.

Легкий в использовании
Инструмент разработан таким образом, чтобы быть удобным и легким в эксплуатации для любого пользователя.

Цены:

Мы предоставляем бесплатный стартовый пакет, позволяющий пользователям хорошо изучить возможности Incogniton. С этим пакетом вы сможете создать до 10 уникальных браузерных профилей, при этом все ключевые функции Incogniton будут доступны. Если вам необходимо создать более 10 профилей, пожалуйста, ознакомьтесь с прайс-листом ниже. Имейте в виду, что вы можете претендовать на скидку в 20% на первые 12 месяцев работы. Оставьте комментарий с фразой "Хочу получить купон Incogniton". И мы отправим вам персональный купон как можно скорее.

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Нажмите здесь, чтобы узнать цены!

Единственный официальный сайт, где можно приобрести программу: https://incogniton.com/

На сегодняшний день, не все операционные системы поддерживаются. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на https://incogniton.c...oad-incogniton/ чтобы убедиться, что ваша ОС поддерживается.

Заключение:

Incogniton – это отличное решение для онлайн-предпринимателей, которым необходим инструмент для управления несколькими профилями. Отныне вы можете сохранить свою анонимность и анонимность своих аккаунтов и забыть про беспокойство о том, что связь между вашими ценными аккаунтами будет обнаружена. Вы можете получить скидку в 20% на первые 12 месяцев работы. Оставьте комментарий с фразой "Хочу получить купон Incogniton". И мы отправим вам персональный купон как можно скорее. Пожалуйста, имейте в виду что каждый купон – индивидуальный и пользователи не могут ими делиться.
Если у вас есть ещё какие-то вопросы, пожалуйста, не колеблясь задавайте их в этой теме или свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте.

Также с нами можно связаться по электронной почте contact@incogniton.com

Вопросы и Ответы
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Скриншоты:
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Возврат средств:
Возврат средств возможен, если программное обеспечение не работает должным образом. Пожалуйста, в этом случае отправьте нам запрос на компенсацию с помощью формы обратной связи на сайте. Мы сохраняем за собой право отменить вашу подписку после возврата средств.

Оговорка:
Программное обеспечение находится на стадии разработки и вероятно, что багов избежать не удастся. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью формы обратной связи, если вы обнаружили такой баг или столкнулись с любой другой проблемой. Мы также постоянно добавляем новые функции и будем держать наших пользователей в курсе дела!

 


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