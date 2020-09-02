Incogniton - управляйте множеством браузерных профилей. 100% антидетек

Отправлено Сегодня, 16:51





Incogniton: инструмент для работы с несколькими браузерными профилями, защищающий каждый из них с помощью уникального цифрового отпечатка. Получите свою скидку в 20% прямо сейчас!



Вы онлайн-предприниматель и вам необходимо одновременно управлять несколькими профилями в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter или Instagram? Вам нужно, чтобы веб-сайты не могли обнаружить, что вы единолично руководите несколькими аккаунтами? Хватит иметь дело со сложным управлением браузера и рисковать своими профилями. Пора эффективно организовать свою деятельность. Наше решение – это Incogniton, инструмент, позволяющий управлять несколькими браузерными профилями. Каждый профиль уникален и настроен так, чтобы вебсайт не мог вас отследить. Вам нужно лишь добавить настройки прокси.



Короткое демонстрационное видео:





Ключевые особенности:



Управляйте несколькими браузерами

Доступ к использованию нескольких уникальных интернет-браузеров осуществляется в несколько этапов через приложение.



Cookies

Все cookies будут храниться в базе данных и не будут пропадать после закрытия браузера.



Синхронизация браузерных профилей между вашими устройствами.

Доступ к вашим браузерным профилям может осуществляться с любого вашего устройства.



Защита профиля с помощью цифрового отпечатка браузера

Все ваши профили обладают признаками отдельной личности, а также защищены с помощью цифрового отпечатка. Это значит, что вебсайты не могут вас распознать по характеристикам вашего браузера. Желаемая личность полностью настраивается, кроме того мы предоставляем легкую в использовании утилиту для генерации отпечатков.



Каким образом мы делаем ваш профиль уникальным?



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• Геолокация

• Часовой пояс

• Прокси

• Настройки WebRTC

• Параметры Navigator

• Идентифицикация по шрифтам

• Информация про отпечатки Canvas

• Отпечатки WebGL

• Информация про аудио контекст

• Отпечатки Clientrects

• Заголовки Google



Более подробную информацию можно прочитать тут - Ваш браузер, как правило, обладает определенными характеристиками, которые в совокупности помогают вебсайтам вас идентифицировать. Придав большинству таких характеристик иные, уникальные значения, мы меняем то, как ваш браузер выглядит для вебсайтов. Вот те характеристики, которые мы можем редактировать:• Геолокация• Часовой пояс• Прокси• Настройки WebRTC• Параметры Navigator• Идентифицикация по шрифтам• Информация про отпечатки Canvas• Отпечатки WebGL• Информация про аудио контекст• Отпечатки Clientrects• Заголовки GoogleБолее подробную информацию можно прочитать тут - https://incogniton.c...wledge-center/

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Цены:

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О: Нет, мы не предоставляем прокси сервера. Мы только продаем инструмент, с помощью которого вы можете анонимно выходить в интернет. Больше информации касательно прокси-серверов можно найти здесь:



В: Есть ли у вас бесплатная пробная версия?



О: Нет, мы не предоставляем бесплатную пробную версию, однако мы предлагаем бесплатный пакет на 10 браузерных профилей. Имейте в виду, что вы можете претендовать на скидку в 20% на первые 12 месяцев работы. Оставьте комментарий с фразой "Хочу получить купон Incogniton". И мы отправим вам персональный купон как можно скорее.



В: Кроме прокси, какие конфигурации пользователям нужно настраивать самостоятельно?



О: Вам ничего не нужно делать самим, кроме добавления прокси. Incogniton создаст случайный цифровой отпечаток для каждого вами созданного профиля. Эти отпечатки уникальны и генерируются для каждого профиля автоматически. Конфигурировать цифровой отпечаток вручную не рекомендуется, эта функция предназначена только для опытных пользователей.



В: Каждый ли браузерный профиль является уникальным?



О: Безусловно! Некоторые элементы, такие как юзерагент (user agent) могут совпадать, однако учитывая, что определенные характеристики всегда будут отличаться, конечный профиль будет уникальным.

В: Как я могу создать новый браузерный профиль?



О: Вы можете создать новый браузерный профиль нажав кнопку “новый браузерный профиль” (new browser profile) в меню слева. В разделе "общие сведения"(overview) вы можете указать имя профиля и какую операционную систему он должен эмулировать. Далее, вы можете настроить прокси, часовой пояс, геолокацию и webrtc в меню “новый браузерный профиль” (new browser profile). Вы также можете убедиться в работоспособности выбранного прокси-сервера нажав на функцию "проверить прокси". Когда настройка будет завершена, нажмите "создать браузерный профиль" (create browser profile) в меню справа.



В: Могу ли я настроить цифровой отпечаток?



О: Для тех, кто предпочитает кастомизировать цифровой отпечаток профиля самостоятельно, в Incogniton существует несколько дополнительных функций. Можно настраивать геолокацию, добавить шрифты или изменить количество цифровых устройств. Примите во внимание, что эти действия не обязательны, если вам просто нужен обычный браузерный профиль с цифровым отпечатком, который автоматически генерируется инструментом Incogniton. Мы гарантируем, что браузерный профиль с вашим Прокси и настройкой цифрового отпечатка браузера с помощью Incogniton обеспечит вам безопасное управление аккаунтами без каких-либо утечек.

Учитывайте также что, если вы измените свойства цифрового отпечатка не надлежащим образом, вы можете подвергать свои профили риску. Поэтому мы рекомендуем редактировать настройки только тем пользователям, которые знают, что делают. В: Вы предоставляете прокси сервера?О: Нет, мы не предоставляем прокси сервера. Мы только продаем инструмент, с помощью которого вы можете анонимно выходить в интернет. Больше информации касательно прокси-серверов можно найти здесь: https://incogniton.com/proxy-deals/ О: Нет, мы не предоставляем бесплатную пробную версию, однако мы предлагаем бесплатный пакет на 10 браузерных профилей.О: Вам ничего не нужно делать самим, кроме добавления прокси. Incogniton создаст случайный цифровой отпечаток для каждого вами созданного профиля. Эти отпечатки уникальны и генерируются для каждого профиля автоматически. Конфигурировать цифровой отпечаток вручную не рекомендуется, эта функция предназначена только для опытных пользователей.О: Безусловно! Некоторые элементы, такие как юзерагент (user agent) могут совпадать, однако учитывая, что определенные характеристики всегда будут отличаться, конечный профиль будет уникальным.О: Вы можете создать новый браузерный профиль нажав кнопку “новый браузерный профиль” (new browser profile) в меню слева. В разделе "общие сведения"(overview) вы можете указать имя профиля и какую операционную систему он должен эмулировать. Далее, вы можете настроить прокси, часовой пояс, геолокацию и webrtc в меню “новый браузерный профиль” (new browser profile). Вы также можете убедиться в работоспособности выбранного прокси-сервера нажав на функцию "проверить прокси". Когда настройка будет завершена, нажмите "создать браузерный профиль" (create browser profile) в меню справа.О: Для тех, кто предпочитает кастомизировать цифровой отпечаток профиля самостоятельно, в Incogniton существует несколько дополнительных функций. Можно настраивать геолокацию, добавить шрифты или изменить количество цифровых устройств. Примите во внимание, что эти действия не обязательны, если вам просто нужен обычный браузерный профиль с цифровым отпечатком, который автоматически генерируется инструментом Incogniton. Мы гарантируем, что браузерный профиль с вашим Прокси и настройкой цифрового отпечатка браузера с помощью Incogniton обеспечит вам безопасное управление аккаунтами без каких-либо утечек.Учитывайте также что, если вы измените свойства цифрового отпечатка не надлежащим образом, вы можете подвергать свои профили риску. Поэтому мы рекомендуем редактировать настройки только тем пользователям, которые знают, что делают.

Скрытый текст Обзор существующих профилей.







Начало создания профиля.



