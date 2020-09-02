Как вам GeForce RTX 3000?

Отправлено Сегодня, 14:22

Ох и горячая тема новых видеокарт. Мне слабо вериться в такую мощь всего за 500 долларов. Мне кажется, идеально покупать сильно упавшие в цене rtx 2070, помоему том за свои деньги. Несколько лет назад в https://luckylink.kiev.ua/ брал 1070, даже сейчас на средне высоких норм играется, а на форумах майнинга говорят и майнить можно нормально. Все же склоняюсь, что АМД всех сделает, как обычно. На https://www.nvidia.com/ru-ru/ как--то невнятно описали характеристики, нету подробностей, скрывают что-то. Поделитесь мнением об анонсе, а то вокруг одинаковые мнения от техноблоггеров)