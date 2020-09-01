Как создать пассивный доход от действующего бизнеса на автомате

Почему я выбрал AllUnic X100 Суши Мастер?
AllUnic — это бизнес-агрегатор, уникальная в своём роде платформа. Каждый человек, вкладывая в малый и средний бизнес холдинга X100, открывает для себя возможность получать реальный пассивный доход.
Согласно данной модели бизнеса, компания не производит конечный товар или услуги, а выступает платформой между конечным потребителем и производителем.
Типичными примерами компаний подобного вида являются Booking.com или Airbnb. Большой популярностью также пользуются сервисы заказа такси, которые сейчас являются одними из самых привлекательных компаний для инвесторов. В 2015 году Uber был признан самым дорогим стартапом в мире, а на 2017 год его стоимость достигла $69 млрд.
Давайте обратимся к сайту компании и посмотрим, что они предлагают, в чём суть работы платформы.
Объясню максимально просто: есть уже работающая и динамично развивающаяся компания, в которую вы вкладываетесь и становитесь совладельцем, при этом в компании есть шикарные маркетинговые стратегии и грамотные управленцы, которые выводят бизнес каждый месяц на новые высокие показатели.
Честно скажу, я не сразу разобрался во всем. Но вы читайте дальше, чуть позже я об этом расскажу подробнее.
Но, так как я человек дотошный, и уже давно привык не вестись на яркие лозунги, у меня возникает насущный вопрос — а стоит ли доверять? Какова начинка и какие гарантии мне, как потенциальному инвестору, может дать именно эта компания?
Платформа реализует следующий алгоритм для создания пассивного дохода:
- Вы покупаете процент от оборота работающего ресторана. Минимальная сумма старта от 100 $ и в ближайшее время финансовый порог входа будет выше.
- Важно! Когда вы регистрируетесь, и с вами связывается один из партнеров компании, для вас выбирается оптимальный вариант. То есть, вы выбираете точку город, вы можете посмотреть все показатели (посещаемость, доход, средний чек)
- Становясь владельцем ресторанов или других бизнес моделей холдинга, вы получаете команду международного класса, которая талантливо и грамотно управляет всеми процессами.
Автор идеи и основатель холдинга X100 Алекс Яновский.
Никто в мире ещё не предлагал подобной идеи. Так что Алекса можно смело назвать новатором, который объединил малый бизнес, сильных управленцев и обычных людей, для которых сама сфера инвестирования является чем-то недосягаемым. Оказывается, всё возможно! Совершенно не обязательно быть миллионером, чтобы начать инвестировать. Тут самое главное — это выбрать правильную нишу. Яновский является совладельцем сети «Суши Мастер», и именно этот бизнес представлен первым на платформе AllUnic.
Можно много и разными словами описывать бизнес. Но мы все прекрасно понимаем, что лучше, чем цифры, это никто не сделает. Так вот все цифры и все показатели достижений «Суши Мастера» также представлены на сайте:
Инвестор получает доступ к кабинету инвестора, где в режиме 24/7 онлайн видит все процессы, происходящие в компании: внутренние отчеты, управление, контроль на точках через веб камеры.
Держит руку на пульсе и финансовой, и операционной деятельности компании.
Также на платформе есть полезнейшее обучение для партнеров. Ведущие бизнес-специалисты делятся секретами и дают пошаговые инструкции по построению бизнеса.
Суши Мастер — компания, которая выросла в 10 раз за последние 3 года. Среднесрочная цель вырасти еще в 10 раз в ближайшие 3 года.
Так выглядит личный кабинет инвестора или партнера для покупок новых предложений по ресторанам, каждую неделю добавляются новые, так как раскупаются быстро.
Что хочу сказать, изучив материалы по данной платформе:
— Это интересно;
— Это доступно;
— Это открывает великое множество возможностей для всех без исключения людей;
— Это лучшее предложение на рынке как не крути.
Можно ли сказать, что платформа продержится достаточно долго? Я бы сказал даже больше — за такими идеями будущее. Пример тому такие компании как Amazon, Starbucks, McDonald's, Airbnb, Netflix, Tinder
Я доверяю своей интуиции, а ещё больше доверяю цифрам, проделанной работе за все предыдущие 7 лет. Так что, я в деле!
Инвестировав в лоты ресторанов получая прибыль от оборота уже работающих ресторанов мне приходит отчетность о начислении прибыли.
Для кого это подойдет больше всего
— У Вас есть свободные деньги и Вы думаете, как правильно ими распорядиться;
— Ищите варианты инвестиций с прогнозируемой окупаемостью (3-4 года в среднем) и стабильной годовой прибылью;
— И чтобы все было просто, понятно и не требовало Вашего личного вмешательства.
Если вы такой же скептик как и я, то конечно капал много информации, что бы вложить не маленькую сумму, а это более чем 10 000$, если речь идет о крупных инвестициях то смотрите выдержку в этих видео где ТОП менеджмент и крупные инвестора пояснят по каждому пункту.
Что радует так это то, как за время пандемии компания динамично развивается весь ее трафик по работе это доставка более чем 75%, что делает ее востребованной на рынке. Так же каждый месяц открываются новые рестораны в разных странах об этом всегда заявляет открыто компания
Совсем недавно Алекс Яновский сообщил, что холдинг X100 выкупил 50% Smartass — единственный в Украине фитнес с атмосферой ночного клуба. Придерживается концепцией SОЖ (Smartass образ жизни), когда не нужно постоянно взвешиваться, считать калории или мерять окружность талии. Вместо этого ты наслаждаешься балансом в своей жизни: работой, спортом, приятным общением, а вечером — бокалом просекко.
Так же открыто под управлением X100 новое бизнес направление по франшизе кибер клубов будущего LEGION. Основная услуга – предоставление мощнейших игровых компьютеров с установленными на них современными играми в аренду в игровом зале.
Компьютерный клуб LEGION будет самым масштабным по количеству игровых машин.
Первый флагманский киберспортивный клуб уже открылся в центре города Кривой Рог, Украина. Адрес клуба: г. Кривой Рог ТЦ «Плаза» проспект Гагрина 4Б
Сегодня спрос на качественные киберспортивные клубы превышает предложение в несколько раз. Рост спроса на 200% за последние 5 лет по данным Google.Trends и 73% по данным Yandex.Wordstat.
Еще один крутой продукт на который я обратил внимание это Опционы компании.
В 2021г. компания планирует выйти на IPO, сейчас доступно на ранней стадии приобретение опционов. В настоящее время холдинг X100 оценивается приблизительно в $600 000 000 млн. Если также через 2-3 года капитализация холдинга X100 составит хотя бы $4-5 млрд., то мой капитал увеличится в 10 раз при вложенной мной суммы. А бывает и такое, что после выхода на биржу, акции могут быть переоценены инвесторами из-за привлекательности компании и стоимость акций может вырасти ещё в несколько раз (и десятков раз) выше. Надеюсь, что именно так и будет)))
По сравнению с инвестициями в фондовый рынок куда я ранее инвестировал через различных брокеров, то там доходность очень плачевная и риски велики, думаю кто с этим сталкивался понимают о чем идет речь.
Здесь же мониторя статистику поступления средств в компанию X100 вижу как крупные инвесторы заходят на очень крупные суммы доверяя компании и видя перспективу приумножение вложенных средств.
Фишка доверия к компании X100 в том, что она работает прозрачно предоставляя всю необходимую информацию, если например есть сомнения недобросовестности компании. Что бы получить доступ к информации достаточно быть на платформе и служба поддержки предоставит то, что интересует в первую очередь инвестора или партнера.
Больше информации в моем телеграм чате https://t.me/AllunicVip