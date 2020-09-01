Как создать пассивный доход от действующего бизнеса на автомате

Отправлено Сегодня, 14:24

Почему я выбрал AllUnic X100 Суши Мастер?



AllUnic — это бизнес-агрегатор, уникальная в своём роде платформа. Каждый человек, вкладывая в малый и средний бизнес холдинга X100, открывает для себя возможность получать реальный пассивный доход.



Согласно данной модели бизнеса, компания не производит конечный товар или услуги, а выступает платформой между конечным потребителем и производителем.



Типичными примерами компаний подобного вида являются Booking.com или Airbnb. Большой популярностью также пользуются сервисы заказа такси, которые сейчас являются одними из самых привлекательных компаний для инвесторов. В 2015 году Uber был признан самым дорогим стартапом в мире, а на 2017 год его стоимость достигла $69 млрд.



Давайте обратимся к сайту компании и посмотрим, что они предлагают, в чём суть работы платформы.



Объясню максимально просто: есть уже работающая и динамично развивающаяся компания, в которую вы вкладываетесь и становитесь совладельцем, при этом в компании есть шикарные маркетинговые стратегии и грамотные управленцы, которые выводят бизнес каждый месяц на новые высокие показатели.



Честно скажу, я не сразу разобрался во всем. Но вы читайте дальше, чуть позже я об этом расскажу подробнее.











Но, так как я человек дотошный, и уже давно привык не вестись на яркие лозунги, у меня возникает насущный вопрос — а стоит ли доверять? Какова начинка и какие гарантии мне, как потенциальному инвестору, может дать именно эта компания?



Платформа реализует следующий алгоритм для создания пассивного дохода:

Вы покупаете процент от оборота работающего ресторана. Минимальная сумма старта от 100 $ и в ближайшее время финансовый порог входа будет выше.

Важно! Когда вы регистрируетесь, и с вами связывается один из партнеров компании, для вас выбирается оптимальный вариант. То есть, вы выбираете точку город, вы можете посмотреть все показатели (посещаемость, доход, средний чек)

Становясь владельцем ресторанов или других бизнес моделей холдинга, вы получаете команду международного класса, которая талантливо и грамотно управляет всеми процессами.

Автор идеи и основатель холдинга X100 Алекс Яновский.







Никто в мире ещё не предлагал подобной идеи. Так что Алекса можно смело назвать новатором, который объединил малый бизнес, сильных управленцев и обычных людей, для которых сама сфера инвестирования является чем-то недосягаемым. Оказывается, всё возможно! Совершенно не обязательно быть миллионером, чтобы начать инвестировать. Тут самое главное — это выбрать правильную нишу. Яновский является совладельцем сети «Суши Мастер», и именно этот бизнес представлен первым на платформе AllUnic.



Можно много и разными словами описывать бизнес. Но мы все прекрасно понимаем, что лучше, чем цифры, это никто не сделает. Так вот все цифры и все показатели достижений «Суши Мастера» также представлены на сайте:







Инвестор получает доступ к кабинету инвестора, где в режиме 24/7 онлайн видит все процессы, происходящие в компании: внутренние отчеты, управление, контроль на точках через веб камеры.



Держит руку на пульсе и финансовой, и операционной деятельности компании.







Также на платформе есть полезнейшее обучение для партнеров. Ведущие бизнес-специалисты делятся секретами и дают пошаговые инструкции по построению бизнеса.



Суши Мастер — компания, которая выросла в 10 раз за последние 3 года. Среднесрочная цель вырасти еще в 10 раз в ближайшие 3 года.



Так выглядит личный кабинет инвестора или партнера для покупок новых предложений по ресторанам, каждую неделю добавляются новые, так как раскупаются быстро.







Что хочу сказать, изучив материалы по данной платформе:



— Это интересно;

— Это доступно;

— Это открывает великое множество возможностей для всех без исключения людей;

— Это лучшее предложение на рынке как не крути.



Можно ли сказать, что платформа продержится достаточно долго? Я бы сказал даже больше — за такими идеями будущее. Пример тому такие компании как Amazon, Starbucks, McDonald's, Airbnb, Netflix, Tinder



Я доверяю своей интуиции, а ещё больше доверяю цифрам, проделанной работе за все предыдущие 7 лет. Так что, я в деле!



Инвестировав в лоты ресторанов получая прибыль от оборота уже работающих ресторанов мне приходит отчетность о начислении прибыли.







Для кого это подойдет больше всего



— У Вас есть свободные деньги и Вы думаете, как правильно ими распорядиться;

— Ищите варианты инвестиций с прогнозируемой окупаемостью (3-4 года в среднем) и стабильной годовой прибылью;

— И чтобы все было просто, понятно и не требовало Вашего личного вмешательства.



Если вы такой же скептик как и я, то конечно капал много информации, что бы вложить не маленькую сумму, а это более чем 10 000$, если речь идет о крупных инвестициях то смотрите выдержку в этих видео где ТОП менеджмент и крупные инвестора пояснят по каждому пункту.







Что радует так это то, как за время пандемии компания динамично развивается весь ее трафик по работе это доставка более чем 75%, что делает ее востребованной на рынке. Так же каждый месяц открываются новые рестораны в разных странах об этом всегда заявляет открыто компания







Совсем недавно Алекс Яновский сообщил, что холдинг X100 выкупил 50% Smartass — единственный в Украине фитнес с атмосферой ночного клуба. Придерживается концепцией SОЖ (Smartass образ жизни), когда не нужно постоянно взвешиваться, считать калории или мерять окружность талии. Вместо этого ты наслаждаешься балансом в своей жизни: работой, спортом, приятным общением, а вечером — бокалом просекко.







Так же открыто под управлением X100 новое бизнес направление по франшизе кибер клубов будущего LEGION. Основная услуга – предоставление мощнейших игровых компьютеров с установленными на них современными играми в аренду в игровом зале.



Компьютерный клуб LEGION будет самым масштабным по количеству игровых машин.



Первый флагманский киберспортивный клуб уже открылся в центре города Кривой Рог, Украина. Адрес клуба: г. Кривой Рог ТЦ «Плаза» проспект Гагрина 4Б



Сегодня спрос на качественные киберспортивные клубы превышает предложение в несколько раз. Рост спроса на 200% за последние 5 лет по данным Google.Trends и 73% по данным Yandex.Wordstat.







Еще один крутой продукт на который я обратил внимание это Опционы компании.



В 2021г. компания планирует выйти на IPO, сейчас доступно на ранней стадии приобретение опционов. В настоящее время холдинг X100 оценивается приблизительно в $600 000 000 млн. Если также через 2-3 года капитализация холдинга X100 составит хотя бы $4-5 млрд., то мой капитал увеличится в 10 раз при вложенной мной суммы. А бывает и такое, что после выхода на биржу, акции могут быть переоценены инвесторами из-за привлекательности компании и стоимость акций может вырасти ещё в несколько раз (и десятков раз) выше. Надеюсь, что именно так и будет)))



По сравнению с инвестициями в фондовый рынок куда я ранее инвестировал через различных брокеров, то там доходность очень плачевная и риски велики, думаю кто с этим сталкивался понимают о чем идет речь.



Здесь же мониторя статистику поступления средств в компанию X100 вижу как крупные инвесторы заходят на очень крупные суммы доверяя компании и видя перспективу приумножение вложенных средств.







Фишка доверия к компании X100 в том, что она работает прозрачно предоставляя всю необходимую информацию, если например есть сомнения недобросовестности компании. Что бы получить доступ к информации достаточно быть на платформе и служба поддержки предоставит то, что интересует в первую очередь инвестора или партнера.



Больше информации в моем телеграм чате https://t.me/AllunicVip