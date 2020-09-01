Викиум - эксклюзивная прямая ПП с отчислениями 60%

Всем, привет!
Представляем вам партнерскую программу Викиум
Сайт партнёрки: wikium.ru/partnerskaya-programma
wikium.ru – это онлайн-платформа для тренировки памяти, внимания и мышления. Проект основан на научных разработках по когнитивным тренировкам функций мозга. После тестирования специальный алгоритм подбирает для пользователя индивидуальный набор тренировок и составляет персональную программу развития.
Викиум работает с 2013 года, входит в 35 крупнейших EdTech-компаний России (по рейтингу РБК). Ежемесячно на нашей платформе занимаются >60 тыс. пользователей.
Плюсы:
- Выплаты 60% при среднем чеке 2700р.
- Нет ограничений по ГЕО
- Средняя конверсия в регистрации >10%
- Оплачиваются все заказы в течение 180 дней после регистрации
- Широкий выбор рекламных материалов, большой выбор лендингов
- Оперативные выплаты по запросу на WMZ
- Для увеличения конверсии проводится активная работа с зарегистрированными пользователями, сильные прогревающие и закрывающие емейл-цепочки
В случае работы с блогерами готовы предоставлять доступ к продукту для проведения обзоров и съемки роликов.
Преимущества для покупателей:
- Полезный и доступный продукт для развития
- Большой выбор программ и курсов
- Постоянное улучшение платформы
- Принимаются все основные виды оплат
- Регулярное проведение акций
- Клиентская поддержка 24/7
Из запрещенки:
- Мотивированный трафик, задания
- Контекстная реклама на бренд
- СПАМ
- Использовать бренд Викиум (Wikium) в названии групп/сообществ/аккаунтов в социальных сетях
- Использовать логотип Викиум в шапке сайта и в favicon
- Использовать брендовые слова wikium (и все производные – vikium, vikeum, wikeum и другие) в доменном имени сайта и метатегах
Регистрация в партнерской программе по ссылке wikium.ru/partnerskaya-programma
По всем вопросам пишите на a.nesvetaev@wikium.ru
С уважением,
Партнерская программа Викиум