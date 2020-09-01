Викиум - эксклюзивная прямая ПП с отчислениями 60%

Отправлено Сегодня, 13:46

Всем, привет!

Представляем вам партнерскую программу Викиум

Сайт партнёрки: wikium.ru/partnerskaya-programma

wikium.ru – это онлайн-платформа для тренировки памяти, внимания и мышления. Проект основан на научных разработках по когнитивным тренировкам функций мозга. После тестирования специальный алгоритм подбирает для пользователя индивидуальный набор тренировок и составляет персональную программу развития.

Викиум работает с 2013 года, входит в 35 крупнейших EdTech-компаний России (по рейтингу РБК). Ежемесячно на нашей платформе занимаются >60 тыс. пользователей.

Плюсы:

Выплаты 60% при среднем чеке 2700р.

Нет ограничений по ГЕО

Средняя конверсия в регистрации >10%

Оплачиваются все заказы в течение 180 дней после регистрации

Широкий выбор рекламных материалов, большой выбор лендингов

Оперативные выплаты по запросу на WMZ

Для увеличения конверсии проводится активная работа с зарегистрированными пользователями, сильные прогревающие и закрывающие емейл-цепочки

В случае работы с блогерами готовы предоставлять доступ к продукту для проведения обзоров и съемки роликов.

Преимущества для покупателей:

Полезный и доступный продукт для развития

Большой выбор программ и курсов

Постоянное улучшение платформы

Принимаются все основные виды оплат

Регулярное проведение акций

Клиентская поддержка 24/7

Из запрещенки:

Мотивированный трафик, задания

Контекстная реклама на бренд

СПАМ

Использовать бренд Викиум (Wikium) в названии групп/сообществ/аккаунтов в социальных сетях

Использовать логотип Викиум в шапке сайта и в favicon

Использовать брендовые слова wikium (и все производные – vikium, vikeum, wikeum и другие) в доменном имени сайта и метатегах

Регистрация в партнерской программе по ссылке wikium.ru/partnerskaya-programma

По всем вопросам пишите на a.nesvetaev@wikium.ru

С уважением,

Партнерская программа Викиум