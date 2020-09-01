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Викиум - эксклюзивная прямая ПП с отчислениями 60%

Автор темы Wikium, Сегодня, 13:46

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#1 Wikium

Wikium

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Отправлено Сегодня, 13:46

Всем, привет!

 

Представляем вам партнерскую программу Викиум

Сайт партнёрки: wikium.ru/partnerskaya-programma

 

wikium.ru – это онлайн-платформа для тренировки памяти, внимания и мышления. Проект основан на научных разработках по когнитивным тренировкам функций мозга. После тестирования специальный алгоритм подбирает для пользователя индивидуальный набор тренировок и составляет персональную программу развития. 

Викиум работает с 2013 года, входит в 35 крупнейших EdTech-компаний России (по рейтингу РБК). Ежемесячно на нашей платформе занимаются >60 тыс. пользователей.

 

Плюсы:

  • Выплаты 60% при среднем чеке 2700р.
  • Нет ограничений по ГЕО
  • Средняя конверсия в регистрации >10%
  • Оплачиваются все заказы в течение 180 дней после регистрации
  • Широкий выбор рекламных материалов, большой выбор лендингов
  • Оперативные выплаты по запросу на WMZ
  • Для увеличения конверсии проводится активная работа с зарегистрированными пользователями, сильные прогревающие и закрывающие емейл-цепочки

В случае работы с блогерами готовы предоставлять доступ к продукту для проведения обзоров и съемки роликов.

 

Преимущества для покупателей:

  • Полезный и доступный продукт для развития
  • Большой выбор программ и курсов
  • Постоянное улучшение платформы
  • Принимаются все основные виды оплат
  • Регулярное проведение акций 
  • Клиентская поддержка 24/7

Из запрещенки:

  • Мотивированный трафик, задания
  • Контекстная реклама на бренд
  • СПАМ
  • Использовать бренд Викиум (Wikium) в названии групп/сообществ/аккаунтов в социальных сетях
  • Использовать логотип Викиум в шапке сайта и в favicon
  • Использовать брендовые слова wikium (и все производные – vikium, vikeum, wikeum и другие) в доменном имени сайта и метатегах    

 

Регистрация в партнерской программе по ссылке wikium.ru/partnerskaya-programma

 

По всем вопросам пишите на a.nesvetaev@wikium.ru

С уважением,

Партнерская программа Викиум


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