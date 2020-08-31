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Купить качественные аккаунты в социальных сетях с гарантией!

Наш интернет-магазин buy-accs, специализируется на продаже аккаунтов социальных сетей: Vkontakte, Facebook, Instagram, Twitter, Avito, Telegram, Odnoklassniki и пр. Благодаря команде опытных специалистов в области маркетинга с 2013 года мы с энтузиазмом работаем с малыми, средними и крупными компаниями, и в дружеской атмосфере делаем все, чтобы они выделялись в мире Интернета и социальных сетей.

Мы не ограничиваемся общими бессмысленными уроками рекламы, а работаем с реальными данными и опытом, на основе которых мы создаем анализы, стратегии и кампании.

В рамках специализированных команд мы занимаемся SEO, PPC, контент-маркетингом, социальными сетями, маркетингом по электронной почте, компараторами продуктов, UX и другими каналами коммуникации. В компании у нас есть носители не только русского языка, но и квалифицированные language специалисты СНГ, мы понимаем специфику рынков этих стран и можем адаптировать контент и визуальную коммуникацию клиента, чтобы она была эффективной, действенной и приносила четкие результаты.

Сама глава - это обмен ноу-хау для нас. Мы регулярно делаем публикации в блоге компании. Мы не закрываемся за дверьми нашего агентства, но мы встречаемся с людьми из области и за ее пределами - мы читаем лекции на маркетинговых конференциях, мы организуем семинары, мы участвуем в обсуждениях.

О гарантиях, отзывах, предложениях и акциях, Вы всегда можете почитать на нашем официальном интернет – магазине buy-accs.ru. У нас очень вы можете купить аккаунты вконтакте по низким ценам!

Мы всегда делаем упор на индивидуальный подход к клиенту и построение долгосрочных отношений, ведущих к взаимному удовлетворению. За нас говорят долгое и беспрепятственное сотрудничество со многими клиентами и в то же время установление новых рабочих отношений.