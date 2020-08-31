Услуги по накрутки трафика в поисковых системах

Отправлено Сегодня, 10:46

Существует множество советов по оптимизации конверсии, которые можно использовать для создания удобных читаемых страниц. Вот несколько важных факторов, которые влияют на коэффициент конверсии вашего сайта. Повышение коэффициента конверсии вашего сайта принесет вам гораздо больше без дальнейшего увеличения бюджета PPC или SEO.

Рассказ пойдет об общих принципах построения интернет ресурса и повышения поведенческих факторов. Сервис, предоставляющий качественные услуги по накрутке трафика для Яндекс Метрики, Google аналитики, а также специализирующийся на кликах по рекламе, баннерам и ссылкам - go-ip.ru.

Рассказ пойдет об общих принципах построения интернет ресурса и повышения поведенческих факторов. Сервис, предоставляющий качественные услуги по накрутке трафика для Яндекс Метрики, Google аналитики, а также специализирующийся по кликам: рекламы, баннерам и ссылкам – go-ip.ru.

Объясните, что вы делаете.

Каждый посетитель, который заходит на ваш сайт, должен иметь возможность быстро и легко узнать, на чем вы сосредоточены . Не скрывайте информацию, представленную на вкладке «О нас» или в каком-либо неопределенном заявлении. Все должно быть ясно!

Если вы думаете, что ваш сайт будут посещать только специалисты в той же области, вы ошибаетесь. Опытные люди могут быть вашей основной аудиторией и даже могут быть источником большей части вашего дохода, но даже знающие люди все равно должны знать, что они нашли сайт, который соответствует их потребностям. Если люди не могут понять, что именно вы делаете, как вы можете ожидать, что они станут вашими клиентами?

Уникальный голос Интернета.

Вы когда-нибудь были в группе людей, и внезапно слышали голос, поднимающийся над другими, не потому, что он был громче, а из-за говора, в котором самого человека? Это могло быть связано с акцентом человека, употреблением слов или структурой речи, но что-то в этом голосе было уникальным. Когда вы познакомитесь с ним, вы автоматически узнаете, кто говорит, когда в следующий раз услышите этот голос. Итак, ваш сайт должен быть таким.

Придание вашему контенту уникального «голоса» поможет вам выделиться среди конкурентов . Ваш голос является эксклюзивным не только для вас, но и для него самого, и этот факт дает людям возможность запомнить вас лучше по сравнению с другими сайтами, которые они посещали.

Все вещи, которые одинаково связаны, но имеют уникальный «голос», приносят вам огромное преимущество. Вы показываете клиентам, что вы другой, и когда они выбирают между вами и конкурентом, это может быть преимуществом, которое заставляет их выбирать вас перед слабыми конкурентами.

Наблюдать и оценивать.

Безупречное общение - залог успешного бизнеса. Если вы позволяете руководству, звонкам, электронной почте или запросам просто течь, вы тратите деньги зря. Хорошее отслеживание принимает различные формы: ответные телефонные звонки, последующие телефонные звонки, последующие электронные письма, ответные сообщения и электронные письма с подтверждением, и это лишь некоторые из них. Каждую из этих сфер необходимо постоянно анализировать, чтобы гарантировать максимальную эффективность.

Когда дело доходит до отслеживания, даже мелочи могут иметь большое значение. То, что вы говорите своим потенциальным клиентам, а также когда и как вы им рассказываете, многое говорит им о том, какова может быть торговля с вами. Покупатели должны знать, что после продажи вы будете заботиться о них так же, как и раньше. Если вы не позаботитесь о них раньше, трудно поверить, что вы позаботитесь о них лучше после этого.

После продажи показывайте своим клиентам, что вы по-прежнему заботитесь о них, потому что необходимо это проявлять! Вот от чего зависит бизнес. Любой бизнес успешен, если в нем присутствуют клиенты!

Структурируйте свою навигацию.

На многих веб-сайтах навигация по сайту переполнена и дезорганизована, что не приводит потенциальных клиентов на сайты, которые предоставляют им необходимую информацию. Одна из самых больших ошибок, которые делают люди при создании веб-навигации, - это ссылки почти на каждую страницу в Интернете . Это слишком много вариантов!

Независимо от того, есть ли у вас большой или маленький веб-сайт, постарайтесь «урезать» свою навигацию на меньшее количество элементов. Наличие нескольких ссылок в вашей навигации - это нормально, но убедитесь, что они организованы таким образом, чтобы посетители могли легко выбрать нужную им.

Благодаря реализации структурированной навигации посетителям намного проще быстро находить наиболее интересные для них страницы. Чем меньше им придется думать (и искать), тем лучше. Узнайте больше о навигации по сайту.

Создайте карту сайта (sitemap).

Когда у вас большой веб-сайт, некоторые важные страницы могут быть «похоронены» как часть вашей навигации. Как правило, не рекомендуется иметь комплексную навигацию, которая ссылается на каждую страницу вашего сайта. Решение состоит в том, чтобы сделать навигацию максимально интуитивно понятной и создать карту сайта.

Карты сайта в формате HTML предлагают вашим посетителям простой способ быстро и без поиска найти любую страницу вашего сайта. Достаточно одного щелчка мыши, чтобы перейти к карте сайта, и посетитель быстро найдет именно то, что он хочет увидеть.

Чем лучше организована карта вашего сайта, тем лучше для посетителей. Конечно, не все посетители используют карту сайта, но для тех, кто ее ищет, это чрезвычайно ценный инструмент для быстрого поиска того, что они хотят, без необходимости многократных щелчков мышью по сложной структуре навигации. Чем раньше вы дадите своим посетителям нужную информацию, тем выше вероятность конверсии (= конверсия посетителя на клиента).

Добавьте на свои страницы в окно поиска.

Функция поиска может работать как на вас, так и против вас, в зависимости от того, насколько хорошо она реализована. Если поиск на вашем сайте не дает хороших результатов, то лучше вообще не использовать этот поиск. Если посетители пытаются найти продукт с помощью окна поиска, но результатов не обнаруживают, возникает ситуация, когда вы теряете продажи, даже если у вас есть предлагаемый продукт.

Если ваш поиск не может дать релевантных результатов, то это причина потери продаж. Для ваших посетителей может быть гораздо лучше найти текущие продукты через навигацию или карту сайта, чем предлагать им плохо оформленное окно поиска, которое только запутает их.

Однако, если на вашем сайте есть сложный поиск, который каждый раз дает идеальные результаты, это может быть отличным способом помочь посетителям быстро найти определенные продукты, функции или информацию без необходимости просматривать много ненужных страниц. Этот поиск данных также может быть полезен, если вы узнаете, что люди часто ищут, чтобы вы могли лучше продвигать эти области. Более широкий доступ к вашим продуктам и услугам и их продвижение означает увеличение продаж.

Используйте последовательное форматирование.

В целом все веб-страницы должны быть отформатированы одинаково. Хотя некоторые домашние страницы выглядят немного иначе, чем другие внутренние страницы, важно сохранять единообразие от одной страницы к другой. Это означает, что основная навигация не должна изменяться внутри страниц, например нижний колонтитул, макет страницы, цвет и т. Д. Ваши посетители ожидают единообразия на всех страницах.

Если ваш сайт соответствует одной страницы другой, посетители могут узнать, где и как получить необходимую им информацию и лучше ориентироваться. Если у вас нет такой последовательности, впечатления могут быть довольно неприятными, и это может испортить общее впечатление посетителей. Каждый неудачный опыт плохо сказывается на продажах.

Опубликуйте политику конфиденциальности.

Кто-нибудь действительно читал страницу конфиденциальности? Сомневаюсь, но кого это волнует! Информация предоставляется посетителям, которые хотят ее прочитать. По сути, речь идет о том, чтобы заверить их в том, что вы следуете действующей политике. Они могут выбрать или не выбрать этот тип поиска, но само его присутствие дает им чувство безопасности.

Обязательно создайте страницу с политикой конфиденциальности и сделайте ссылку на нее из стратегических мест. Если форма находится на вашем сайте, ссылка на политику конфиденциальности на той же странице может увеличить формы ставок. Для посетителей это означает, что вы заботитесь о защите их данных. Для многих это то, что им нужно для достаточной уверенности.

Добавьте уникальную информацию о продукте.

Если вы продаете многие из тех же продуктов, что и другие сайты в Интернете, скорее всего, у вас есть та же информация об описании продукта, что и на других сайтах. Это практически универсально, если вы публикуете стандартизированное описание продукта от производителя. Хотя это может предоставить актуальную информацию о продукте, но вы не будете предоставлять никакой информации, которая выделит ваш продукт среди конкурентов.

Так же, как вы хотите, чтобы ваш сайт имел «уникальный голос», вы должны придать своим описаниям индивидуальный подход . Опишите продукт с вашей уникальной точки зрения. Расскажите клиентам о функциях, которые, по вашему мнению, особенно важны или полезны для продукта, или расскажите им еще что-нибудь, что, по вашему мнению, может быть им интересно. Продавайте товары с эмоциями, а не просто фактами! Чем больше уникальной информации вы предоставите, тем больше вы будете отличаться от других компаний.

10) Определите процесс заказа и протестируйте его.

Я никогда не встречал корзины покупок или процесса заказа, которые нельзя было бы улучшить. Например. Amazon постоянно тестирует свои процессы закупок и постоянно ищет способ лучше представить продукт или улучшить процесс конверсии. Вы можете этого не осознавать, но плохие процессы заказа и контроля приводят к значительному падению продаж. Клиенты начинают выполнять заказы, но потом не завершают их.

Убедитесь, что ваш процесс заказа включает в себя как можно больше шагов. Каждый щелчок, который посетители вынуждены делать, создает для них возможность убежать. Упростите процесс заказа за счет уменьшения объема необходимой информации, добавления призывов к действию, развертывания связанных продуктов в стратегически важных местах и ​​упрощения процесса заказа в целом.

Работа над каждой из этих областей оптимизации конверсии направлена ​​на улучшение взаимодействия с клиентами и коэффициентов конверсии. Если вы можете просто увеличить коэффициент конверсии, то же количество клиентов каждый месяц приведет к увеличению продаж, а любое увеличение бизнеса увеличит продажи в геометрической прогрессии!