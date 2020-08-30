Лингвистические услуги Бюро переводов "DMTranslate"

Бюро переводов DMTranslate - это команда лингвистов, переводчиков, копирайтеров и отраслевых специалистов, которая предоставляет свои клиентам следующие услуги под ключ:
Нотариальный перевод документов;
Письменный перевод текста;
Копирайтинг и рерайтинг;
Литературное редактирование;
Локализация и перевод сайтов;
Создание и перевод коммерческих предложений;
Уставной перевод документов;
Расшифровка аудио и видео;
Наши контакты:
+380971829645 (Viber, What's App)
+380939574373
Telegram @dmtranslate
Почта contact@dmtranslate.com