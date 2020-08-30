Перейти к содержимому

Фотография

Лингвистические услуги Бюро переводов "DMTranslate"

Автор темы DenysM, Вчера, 20:06

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 DenysM

DenysM

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 20:06

Бюро переводов DMTranslate - это команда лингвистов, переводчиков, копирайтеров и отраслевых специалистов, которая предоставляет свои клиентам следующие услуги под ключ:
Нотариальный перевод документов;
Письменный перевод текста;
Копирайтинг и рерайтинг;
Литературное редактирование;
Локализация и перевод сайтов;
Создание и перевод коммерческих предложений;
Уставной перевод документов;
Расшифровка аудио и видео;

 

 

Наши контакты:
+380971829645 (Viber, What's App)
+380939574373
Telegram @dmtranslate
Почта contact@dmtranslate.com

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума