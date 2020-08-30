Лингвистические услуги Бюро переводов "DMTranslate"

Отправлено Вчера, 20:06

Бюро переводов DMTranslate - это команда лингвистов, переводчиков, копирайтеров и отраслевых специалистов, которая предоставляет свои клиентам следующие услуги под ключ:

Нотариальный перевод документов;

Письменный перевод текста;

Копирайтинг и рерайтинг;

Литературное редактирование;

Локализация и перевод сайтов;

Создание и перевод коммерческих предложений;

Уставной перевод документов;

Расшифровка аудио и видео;

Наши контакты:

+380971829645 (Viber, What's App)

+380939574373

Telegram @dmtranslate