Отправлено Вчера, 21:43

Какие способы заработка в Интернете имеют смысл?

Собственный сайт / блог - заработок с рекламы

Вы чем-то увлечены? Вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится? Можете ли вы передать свой энтузиазм другим? Или у вас «просто» есть ценная информация, которая может вас чему-то заинтересовать / научить? Тогда вам следует завести блог!

Конечно, создать успешный сайт / блог не совсем просто. Я сейчас не имею в виду техническую сторону, потому что есть ряд бесплатных систем. Прежде всего, важно знать, для кого вы пишете, почему вы пишете и быть заинтересованными. Посетители могут получить доступ к вашему сайту тремя способами:

Рекомендации - кто-то расскажет о сайте Социальные сети Поиск

Чтобы вывести посетителей вашего сайта из поиска, хорошо знать хотя бы основы поисковой оптимизации (SEO). Вы также должны узнать, заинтересованы ли люди в чтении статей о том, что вы пишете, может помочь Google KeywordPlanner.

Сколько можно заработать? Это зависит от вашей ловкости. Вам не нужно ничего зарабатывать, кроме сотен тысяч, миллионов или больше. А, также можете изучить заработок в интернете без вложений абсолютно бесплатно.

YouTube видео

Так же, как ведение блога и съемка видео на YouTube, вам должно быть что-то интересное. Так что, если у вас есть хорошая идея, можете начинать. Помимо прибыли от рекламы в видеороликах на YouTube, вы также можете получать финансовые взносы от зрителей. Так можно заработать действительно хорошие деньги, некоторые ютуберы зарабатывают сотни миллионов в год, конечно, они лучшие. Большим преимуществом является то, что если вы знаете английский и можете добиться успеха на англоязычном рынке, у вас будет гораздо больше зрителей на английском, чем на русском.

CFD и бинарные опционы

Торговля CFD или бинарными опционами - еще один способ заработать деньги в Интернете. Ваша цель - извлечь выгоду из правильных прогнозов роста или падения цен на акции, товары, индексы или валюты.

Принцип торговли бинарными опционами проще, чем торговля CFD. Для бинарных опционов вы пытаетесь предсказать, будет ли цена выше или ниже в указанное время. Вместо этого прочтите основную информацию в разделе бинарных опционов, там все объяснено, включая примеры из практики.

CFD - это аббревиатура от английского контракта на разницу, мы переводим его на русский язык как контракт на урегулирование разницы. CFD чаще всего торгуются в валютах, но также можно торговать акциями, индексами и товарами. Вы можете найти больше информации о торговле на форекс.

Сколько можно заработать? Заработок здесь тоже очень разный. Торговля также может быть вашим средством к существованию, но вы можете зарабатывать на жизнь или просто зарабатывать дополнительные деньги.

Ставки на спорт

Ставками на спорт можно заработать, но действительно преуспевают лишь немногие опытные игроки. Необходимо следить за видом спорта, на который вы делаете ставки, и искать информацию об игроках и командах. Вы должны увидеть то, чего не видят букмекеры, что является большой проблемой, но возможно.

Рекомендую избегать «гарантированных» советов о том, как делать ставки на спорт, я лично очень скептически отношусь к этим типам, особенно если они бесплатные.

Написание текстов

Написав тексты, вы можете заработать от 80 до 500 крон за стандартную страницу. Стандартная страница состоит из 1800 знаков, включая пробелы. Итак, сколько вы зарабатываете, зависит от того, как быстро вы придумываете текст, как быстро вы пишете и сколько получаете за NS.

Лично я могу сказать, что придумать содержательный текст довольно сложно и действительно занимает много времени. Напротив, придумывать простые тексты, в которых вы хорошо разбираетесь в теме и не должны ничего искать, действительно просто.

Я могу написать 2,5 нс в час простого текста, но сложные, хорошо продуманные тексты, в которых я ищу информацию, у меня отнимут даже в 5-10 раз больше времени.