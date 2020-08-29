hydramarket.ru - магазин аккаунтов hydra (гидра) с балансом. Самые све

hydramarket.ru - магазин аккаунтов hydra (гидра) с балансом. Самые свежие аккаунты гидры. Купить аккаунты hydra 24/7
Контакты и ссылки:
Телеграм: @shopersupport
Прямая ссылка ТГ: https://t.me/shopersupport
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Ссылка на магазин: http://hydramarket.ru/
Ссылка на магазин для незарегистрированных: hydraacc .leqshop .ru (убрать пробелы)
Почему мы?
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- В случае проблем помогаем в телеграме: @shopersupport
- Гарантия на аккаунты 20 минут после покупки
- Аккаунты всегда в наличии
- Полностью автоматическая оплата и выдача аккаунтов
- Низкие цены
- Часто даем для пользователей форума купоны на скидку
- Не нужно тратить на комиссию на обмен hydra
- Всегда свежие, рабочие и проверенные аккаунты
- Аккаунты без защиты (2FA, PGP)
- Аккаунты добыты с помощью фейк ссылок и стиллеров
Где берем аккаунты?
- Это поддельные сайты гидры, приватные стиллеры разбросанные по интернету, brute/checker программа написана на заказ
Оплата: QIWI
Так же можно оплатить с помощью BTC - Обратитесь в телеграм: @shopersupport
На гаранта согласен
Попрошу обратить внимания уважаемая Администрация, что мы не продаем наркотики, оружие и поддельные документы! Это всего лишь аккаунты от торговой площадки
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