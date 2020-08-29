Требуются работники

Отправлено Сегодня, 07:12

Суть работы довольно проста: вы регистрируетесь в казино(списки даем), получаете бездепозитный бонус, либо фри спины и пытаетесь поднять X2(в два раза, полученный бонус) в слоты. Важно, вы не вкладываете свои деньги, промокоды выдаем мы.

Фиксированная оплата труда.

Есть список, задача в этом списке сделать х2, за это получаешь 10 гривен, согласно некоторым спискам есть ещё бонус сверху, за каждый доллар что от х2 идёт по 1 гривне. В общей сложности (смотря какой список) можно получать за 1 аккаунт: 10 гривен +15 +25 или +50 ~2.5$

Бывает списки обновляются, удаляются какие-то казино или добавляются, актуальные списки всегда выдаю. ПО работе: тупо можешь включать виртуалку и играть, ставить автоспин чтобы он сам крутил барабаны и смотреть ютуб или делать свои домашние дела, поглядывая за процессом соответственно. Рано или поздно всё равно выстреливает,не выстрелило - идёшь в другое казино. Но когда список пройдёшь до конца, делаешь новый клон.

Для новичка оплата $5 сразу происходит после набора $10. Далее $10 при наборе $30. Потом $20 при наборе $60. Затем набирается страховка $60 (она всегда остаётся на балансе) и можно выводить $5 хоть каждый день.

"Потолка" и предела в заработке нет, можно также набрать $100 страховку и получать $10 выплаты в день.

Если ты решаешь уйти - она остаётся пока не вернёшься. Если уходишь с концами - баланс остаётся за твоё обучение. НО обучение изначально бесплатное, тратим время, даём прокси, даём смс, сопровождаем каждый день. При сохранении страховки можно получать $5 каждый день.

Чем занимаемся мы?

Казино, по которым мы работаем, дают бесплатные бездепозитные бонусы или Фри спины на слоты. Мы придумали концепцию, как благодаря многократным регистрациям иметь доход с этого, поэтому нам требуются люди, которые бы выполняли рутинную работу, т.е. регистрировались через специальный софт, получали этот бесплатный бонус и удваивали его при помощи игры в слоты. Далее оплачиваем согласно нашим тарифам. Вы делаете начальную работу, далее аккаунт передается мастерам, которые доводят их до вывода средств.

Если заинтересовало и вы готовы попробовать, я переведу вас на человека который обучит и даст всю нужную информацию.

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