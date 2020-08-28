Бесплатный онлайн интенсив "5 шагов к осознанности"

Отправлено Сегодня, 16:34

Согласны ли вы с утверждением, что мы сами творим свою реальность?

Даже если нет, это давно известный факт. Вадим Зеланд, Джо Диспенза и еще добрая сотня известных (и тысячи не очень) авторов много раз повторили эту истину со страниц своих книг, а то и глядя нам в глаза с экрана телефона.

Если мы Творцы своей реальности, остается только один (самый главный) вопрос: делаем мы это бессознательно или с полным пониманием происходящего? Если в вашей жизни что-то идет не так, как хотелось бы, то ваша осознанность еще не проявлена на 100%.

Радость, счастье, наслаждение, успех, изобилие, реализация, творчество, ответственность – все это и многое другое ждет вас после бесплатного интенсива «5 шагов к осознанности», который пройдет с 7 по 11 сентября в закрытом аккаунте Инстаграм.

5 осознанных спикеров

5 прямых эфиров

5 видео-практик

5 розыгрышей призов

И один грандиозный розыгрыш по окончании интенсива!

Расписание интенсива

Шаг 1. Чистим свое окружение и перестаем сливать энергию «в никуда»

7 сентября – «Как выявить и истребить «энергетических вампиров» в общении»

Спикер: Транквиллевская Ольга (основатель онлайн-школы «Волшебная розетка», автор курсов и марафонов, коуч, мотиватор и оратор)

Шаг 2. Знакомимся с собой и учимся слышать ответы внутри себя

8 сентября – «Любовь к себе»

Спикер: Черная Юлия (психолог, телесный терапевт, суггестолог, автор курсов и книг)

Шаг 3. Перестаем соответствовать чужим ожиданиям и формируем здоровую самооценку

9 сентября – «Осознанность в отношениях с самим собой, или здоровая самооценка»

Спикер: Быстрова Мария (психолог, практикующий психотерапевт, автор курсов про самооценку и психосоматику)

Шаг 4. Проявляем себя в мир, занимаясь тем, что любим

10 сентября – «Предназначение»

Спикер: Савинова Алёна (системный психолог, тренер личностного роста, создатель тренингов и собственной школы)

Шаг 5. Гармонично встраиваем осознанность во все сферы жизни

11 сентября – «Осознанность в жизни современного человека»

Спикер: Досов Роман (коуч PCC ICF (опыт более 2500 часов), бизнес-тренер, автор и тренер международных программ по коучингу, основатель коуч-центра и коучингового сообщества)

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Не откладывайте свою жизнь на потом.

Хватит уже.