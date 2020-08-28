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Разработка ботов под любую рутину. Разгрузи свой график!

Автор темы basmeister, Сегодня, 09:19

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#1 basmeister

basmeister

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Отправлено Сегодня, 09:19

Опыт разработки в системах автоматизации (Zennoposter, Browser Automation Studio, Xrumer, Clickermann) - 10 лет.

Разработка узкоспециализированного софта:

-      Постеры (например объявлений на доски или новостей на ваш сайт), Рассыльщики, Флудилки. Под соцсети, любые сайты (формы обратной связи,  модули вроде discus и тд), форумы (любые движки, в том числе в TOR),  slack, discord;
-      Чат боты на основе ИИ (например под сайты знакомств или соцсети);
-      Чекеры;
-      Парсеры (сборщики информации) любой сложности. А также анализ, структурирование, уникализация (например фотографий или текстов), вывод (на ресурс, в файлы) полученных данных;
-      Боты-шпионы (например следить за тендерами или ждать появления в чате телеграм (ветке форума и тд) сообщения от определенного юзера.) с оповещениями (смс, емаил, мессенджеры);
-      Торговые боты;
-      Регистраторы (аккаунтов, заполнение форм на сайтах и прочее);
-      Создание бот-сетей (имеются ввиду аккаунты-боты) и управление ими (например: постинг информации, лайкинг, флуд, минусинг и тд);
-      Создание и поддержание определенного имиджа в сети (например можно сделать из хорошей компании плохую);
-      Работа с API, POST/GET запросами (работа с сайтами без браузера);
-      И многое другое по вашему ТЗ;

Жду Вас в Телеграм: @basmeister

 


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