Разработка ботов под любую рутину. Разгрузи свой график!

Отправлено Сегодня, 09:19

Опыт разработки в системах автоматизации (Zennoposter, Browser Automation Studio, Xrumer, Clickermann) - 10 лет.



Разработка узкоспециализированного софта:



- Постеры (например объявлений на доски или новостей на ваш сайт), Рассыльщики, Флудилки. Под соцсети, любые сайты (формы обратной связи, модули вроде discus и тд), форумы (любые движки, в том числе в TOR), slack, discord;

- Чат боты на основе ИИ (например под сайты знакомств или соцсети);

- Чекеры;

- Парсеры (сборщики информации) любой сложности. А также анализ, структурирование, уникализация (например фотографий или текстов), вывод (на ресурс, в файлы) полученных данных;

- Боты-шпионы (например следить за тендерами или ждать появления в чате телеграм (ветке форума и тд) сообщения от определенного юзера.) с оповещениями (смс, емаил, мессенджеры);

- Торговые боты;

- Регистраторы (аккаунтов, заполнение форм на сайтах и прочее);

- Создание бот-сетей (имеются ввиду аккаунты-боты) и управление ими (например: постинг информации, лайкинг, флуд, минусинг и тд);

- Создание и поддержание определенного имиджа в сети (например можно сделать из хорошей компании плохую);

- Работа с API, POST/GET запросами (работа с сайтами без браузера);

- И многое другое по вашему ТЗ;



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