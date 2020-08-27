Дорогой клик в поиске Яндекс Директ или меня обманывают

Отправлено Вчера, 22:26

Подскажите уважаемые профессионалы - рекламщики! Занимаемся транспортировкой военной техники, заводов, котельных, самолетов, яхт, более 100 единиц техники, свой автопарк - заказали на стороне контекстную рекламу в яндекс поиске вместе с сайтом http://g-hl.ru , обращения и звонки в принципе есть, но вот качестве услуг , а именно в цене которую агентство берет за клики меня смущает, запросил отчет у подрядчиков по рекламе, там цены за нажатие по рекламе и посещения сайта от 80 рублей и выше, у меня на авито столько стоит месяц показов и 3000 кликов по объявлению) у подрядчика спрашиваю говорит нормально, может ли накручивать он эту цену клика, я ему без того плачу, а он мне цены клика в яндексе накручивает, может ли он завышать цены и себе брать от бюджета?

Что-то у меня появляются тревожные мысли, сайт они же делали, оцените , сайт нашей компании который они делали http://g-hl.ru

Сергей Heavy Line, http://g-hl.ru

Сообщение отредактировал Сергей Heavy Line: Вчера, 22:30