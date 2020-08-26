PlayCash - гемблинг, беттинг партнерка с жирными условиями

Мы - команда профессионалов в сфере adtech и партнерского маркетинга, которые с Вами уже более 10 лет (проекты Dao.ad, InstallMonster, TerraLeads и другие), представляем Вашему вниманию партнерскую программу по заработку на азартном трафике PlayCash Network.
Что мы предлагаем?
Наши вертикали - гемблинг, беттинг, бинарные опционы.
Сейчас мы имеем 60+ пролитых офферов по моделям CPA, CPL и Revenue Share со всего мира:
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СНГ (CPA до 65$)
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Европа (CPA до 200$, CPL до 20$)
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ЛатАм (CPA до 90$)
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Ближний Восток (CPA до 140$)
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Океания (CPA до 170$)
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островные территории (CPA до 150$, CPL до 12$)
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и многие другие.
Мы делаем выплаты каждую неделю в платежные системы Webmoney, Payoneer, а также можем отправить Wire.
Для арбитражных команд и арбитражников с интересными оборотами (от 20 депов в день) готовы предоставить выплаты по запросу, в удобные Вам платежные системы, авансирование Ваших тестов и другие финансовые удобства по желанию.
Не нашли нужный оффер? Пишите менеджеру - найдем. Мы в контакте почти со всеми рекламодателями в отрасли и если чего-то нету - это всего лишь временное недоразумение.
Какой трафик мы принимаем?
Мы принимаем трафик из любых источников, не запрещенных локальным законодательством рекламодателей. Под популярные направления вроде Facebook, пуш-уведомления, кликандер, нативную рекламу и т.д, конечно, офферов больше, но если Вы работаете с более экзотическими методами привлечения игроков - обязательно направим Вас в прибыльное русло.
Как с нами связаться?
По любым вопросам сотрудничества пишите в телеграм нашим менеджерам: