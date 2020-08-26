PlayCash - гемблинг, беттинг партнерка с жирными условиями

Отправлено Сегодня, 12:47

Кто мы?

Мы - команда профессионалов в сфере adtech и партнерского маркетинга, которые с Вами уже более 10 лет (проекты Dao.ad, InstallMonster, TerraLeads и другие), представляем Вашему вниманию партнерскую программу по заработку на азартном трафике PlayCash Network.

Что мы предлагаем?

Наши вертикали - гемблинг, беттинг, бинарные опционы.

Сейчас мы имеем 60+ пролитых офферов по моделям CPA, CPL и Revenue Share со всего мира:

СНГ (CPA до 65$)

Европа (CPA до 200$, CPL до 20$)

ЛатАм (CPA до 90$)

Ближний Восток (CPA до 140$)

Океания (CPA до 170$)

островные территории (CPA до 150$, CPL до 12$)

и многие другие.

Мы делаем выплаты каждую неделю в платежные системы Webmoney, Payoneer, а также можем отправить Wire.

Для арбитражных команд и арбитражников с интересными оборотами (от 20 депов в день) готовы предоставить выплаты по запросу, в удобные Вам платежные системы, авансирование Ваших тестов и другие финансовые удобства по желанию.

Не нашли нужный оффер? Пишите менеджеру - найдем. Мы в контакте почти со всеми рекламодателями в отрасли и если чего-то нету - это всего лишь временное недоразумение.

Какой трафик мы принимаем?

Мы принимаем трафик из любых источников, не запрещенных локальным законодательством рекламодателей. Под популярные направления вроде Facebook, пуш-уведомления, кликандер, нативную рекламу и т.д, конечно, офферов больше, но если Вы работаете с более экзотическими методами привлечения игроков - обязательно направим Вас в прибыльное русло.

Как с нами связаться?

По любым вопросам сотрудничества пишите в телеграм нашим менеджерам:

Роман

Андрей