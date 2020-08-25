Отправлено Сегодня, 12:45

Уже около года делаю ставки на спорт, за это время поднял чуть больше 200к руб., как по мне, самый легкий вид заработка, ставки делаю через официальное зеркало БК 1хбет, неплохая контора, надежная, нормальные коэффициенты, с выплатами не обманывали. Единственная проблема - постоянно приходилось искать зеркала для доступа к сайту, но сейчас нашел это рабочее, добавил в закладки и играю себе спокойно. Кто-нибудь тут еще делает ставки? Где ставите? Сколько подняли/потеряли? Делимся прогнозами на предстоящие матчи.