Бесплатный VPN от FineVPN

Отправлено Вчера, 18:46

У нас для вас совершенно бесплатный VPN.

Без ограничений по скорости, трафику и времени. Совершенно бесплатный и безлимитный.

В чем прикол? Мы существуем на donation! Нам этого хватает.

В данный момент сервера в 14 странах: Франция, Канада, Германия, Англия, Китай, США, Нидерланды, Австралия, Россия, Индия, Вьетнам, Турция, Бразилия, Мексика.

Мы поддерживаем различные виды VPN: OpenVPN, L2TP/IPsec, Softether VPN.

Да, у нас нет своего клиента. И наверное не будет, так как в своем приложении по умолчанию могут быть «закладки». Для работы с нами, вы можете использовать или ресурсы системы (L2TP поддерживают все OS по умолчанию) или продукты с открытым исходным кодом.

Даже техподдержка есть, которая поможет в случае чего !

есть сайт Telegram бот https://t.me/FineProxyBot У нас https://finevpn.org и самое удобное это

И да… наш VPN не для взлома, противоправные действия у нас запрещены.

Наш VPN для защиты пользователей в сети от кражи их данных и для обхода локальных ограничений.

Welcome.