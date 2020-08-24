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Бесплатный VPN от FineVPN

Автор темы finevpp, Вчера, 18:46

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#1 finevpp

finevpp

    Новичок

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Отправлено Вчера, 18:46

Видео о сервисе - https://www.youtube....h?v=7HZ0xhBbnSY

 

У нас для вас совершенно бесплатный VPN.  
 
Без ограничений по скорости, трафику и времени. Совершенно бесплатный и безлимитный.  
 
В чем прикол? Мы существуем на donation! Нам этого хватает.  
 
В данный момент сервера в 14 странах:  Франция, Канада, Германия, Англия, Китай, США, Нидерланды, Австралия,  Россия, Индия, Вьетнам, Турция, Бразилия, Мексика. 
 
Мы поддерживаем различные виды VPN: OpenVPN, L2TP/IPsec, Softether VPN.  
 
Да, у нас нет своего клиента. И наверное не будет, так как в своем приложении по умолчанию могут быть «закладки». Для работы с нами, вы можете использовать или ресурсы системы (L2TP поддерживают все OS по умолчанию) или продукты с открытым исходным кодом.  
 
Даже техподдержка есть, которая поможет в случае чего !  
 
У нас есть сайт https://finevpn.org и самое удобное это Telegram бот https://t.me/FineProxyBot  
 
И да… наш VPN не для взлома, противоправные действия у нас запрещены.  
 
Наш VPN для защиты пользователей в сети от кражи их данных и для обхода локальных ограничений.  
 
ede9ddc12112.png
 
Welcome.

 


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