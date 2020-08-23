Качественный прогон Хрумером

Отправлено Сегодня, 05:48

Продвину ваш сайт в поисковых системах профессиональным софтом XRUMER.

Часть ссылок анкорные, часть безанкорные.

Результат:

1. Рост позиции по нч/сч и как следствие увеличение посещаемости

2. Увеличение траста сайта (улучшит отношение поисковых систем к сайту и будут выше ставить сайт в поиске)

3. Рост ИКС

Почему я сделаю прогон качественно?

1. Контролирую качество базы, т.к. сам собираю базу

2. Делаю прогоны точно также, как и для себя (по этой базе делаю прогоны для своих сайтов)

3. Профили заполняются по максимуму (где это возможно) рандомными данными (есть возможность заполнить нужные вам поля вашими данными)

4. Предоставляю полный отчет вместе с логином и паролем к почте

Стоимость:

около 8000 сайтов - 600р

около 7000 сайтов - 500р.

около 3000 сайтов - 250р.

около 1000 сайтов - 150р.

Так-же до 31 августа действует акция - 3 прогона по цене двух.

Актуальные цены по акции:

3 прогона по 1000 сайтов - 300 рублей

3 прогона по 3000 сайтов - 500 рублей

3 прогона по 7000 сайтов - 1000 рублей

3 прогона по 8000 сайтов - 1200 рублей

Связь со мной:

mail: jenya.dmc@yandex.ru

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