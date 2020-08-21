Работа online

Отправлено Вчера, 22:28

Доброго времени суток.

Мы набираем новых сотрудников для работы в дружном коллективе на серые\белые направления, как людей которые уже имеют опыт в каких-то направлениях в сети,

так и новичков, с 0 уровнем знаний.

Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 700-800$ в день.

Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком.

От вас требуется:

Наличие ПК

Возможность стабильного нахождения в сети.

Желание обучаться новому и открывать для себя новые горизонты

З\П возможна по окончанию рабочего дня, либо раз в неделю\месяц.

Возникшие вопросы задавайте в Telegram: @ericnorthm