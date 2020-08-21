Партнерская программа Мо24

Отправлено Сегодня, 08:40

Здравствуйте!

Предлагаем сотрудничество людям, у которых есть свой сайт, ютуб канал или любой другой источник качественного трафика.

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За привлечение одного заинтересованного пользователя вы сможете получить до 1$.

А если он зарегистрируется – 30% от его дохода (привлечение посетителей, честные отзывы).

Почему стоит выбрать нас:

1. Только самые надежные обменные пункты.

2. Максимально честные отзывы (без накруток).

3. Удобная мобильная версия сайта.

4. Молодой мониторинг (отличная возможность набрать побольше рефералов).

С условиями партнерской программы можно ознакомиться здесь.

Будем рады сотрудничеству!