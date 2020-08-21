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Партнерская программа Мо24

Автор темы bestweb20, Сегодня, 08:40

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#1 bestweb20

bestweb20

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 08:40

Здравствуйте!

Предлагаем сотрудничество людям, у которых есть свой сайт, ютуб канал или любой другой источник качественного трафика.

Расскажите своим посетителям о мониторинге обменников Мо24 и заработайте на этом не плохие деньги!

 

За привлечение одного заинтересованного пользователя вы сможете получить до 1$.

А если он зарегистрируется – 30% от его дохода (привлечение посетителей, честные отзывы).

 

Почему стоит выбрать нас:

1. Только самые надежные обменные пункты.

2. Максимально честные отзывы (без накруток).

3. Удобная мобильная версия сайта.

4. Молодой мониторинг (отличная возможность набрать побольше рефералов).

 

С условиями партнерской программы можно ознакомиться здесь.

 

Будем рады сотрудничеству!

 

 

 


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