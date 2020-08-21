Отправлено Сегодня, 07:23

Надежный инвестиционный брокер InvestGT

Потребность в обеспечивании желаемого среди российского населения растет. Граждане вкладываются в недвижимость, в различные виды сбережений и мечтают о беззаботной пенсии. Вы тоже один из тех, кто решил оценить свои финансы и быть на шаг впереди? Если вы планируете большие или меньшие инвестиции, очень хорошо иметь достаточные знания о рынке капитала. Так что, возможно, вы даже находитесь в процессе поиска подходящего инвестиционного брокера. Как выбрать подходящий? Старая русская поговорка гласит: "доверяй, но проверяй" применяется дважды при выборе инвестиционного брокера InvestGT.

Брокерское мошенничество, будьте осторожны!

Всегда нужен инвестиционный брокер, уполномоченный предоставлять инвестиционные услуги. Инвестиционный брокер должен предоставить разрешение (лицензию) регулятора на выявление услуг. В случае investgt.com это разрешение, выданная национальным банком России.

Вы можете легко протестировать своего брокера при первой встрече, например, когда спросите его, как он представляет ваше портфолио. Его ответ должен включать слово диверсификация или разделение инвестиций на несколько частей. Как и в случае с картами, вкладывать деньги в одну карту не стоит. Диверсификация означает разделение ваших инвестиций на несколько активов, что также означает распределение риска на много инвестиционных инструментов. Существует много возможностей, и это очень сильно зависит от многих других аспектов, таких как ваш опыт, подход к возможному риску и т. Д. Верный инвестиционный брокер заинтересуется ими еще до того, как он поговорит с вами о конкретных инвестиционных инструментах.

Узнайте, как долго он в отрасли, кто был одним из его клиентов в прошлом, и спросите, можете ли вы проверить, насколько они довольны его услугами. Личный опыт других людей обычно говорит вам гораздо больше, чем тысячи непроверенных ссылок в Интернете. Не стесняйтесь спросить его о нескольких контактах, которые будут готовы поделиться с ним своим инвестиционным опытом. У успешного и умелого брокера с этим не должно быть проблем.

Мотивационный посыл брокера

Спросите его, почему он делает эту функцию и что его больше всего мотивирует. Узнайте, получает ли он достаточное финансовое вознаграждение за свои услуги. В противном случае вы можете стать для него простым источником дохода, и это может повлиять на его действия.

Он показывает вам инвестиционные возможности или продает

Хорошо подумайте о каждой упомянутой инвестиционной возможности. Вы понимаете, потому что InvestGT действительно поможет вам оценить ваши вложения с учетом того, что брокер знает о вас? Или, наоборот, потому что у вашего брокера самая очень высокая комиссия? Не торопитесь и не торопитесь обдумывать свои решения.

Вы продолжаете слушать, но разве это не имеет смысла? Ошибка может быть не на вашей стороне. Если инвестиционный брокер не может просто объяснить отдельные шаги, возможности, пора искать кого-то более способного. Как инвестор, вы должны иметь представление о том, где вы бережете собственные деньги, что это следовательно для вас, и четко понимать, каковы ваши ожидания и риски.

Хотите индивидуальное решение

Не соглашайтесь на возможности, которые ваш инвестиционный брокер предоставляет каждому, кого встречаете. Это никогда не принесет вам пользы и редко срабатывает. Действительно хорошее финансовое вложение учитывает индивидуальные проблемы, опыт и возможности каждого человека. Инвестиционный брокер должен знать ваши варианты инвестирования, поэтому проявите терпение, если он вместе с вами изучит отдельные документы. Дело в твоих деньгах.