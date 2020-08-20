Продвижение поисковых подсказок в Яндексе

Отправлено Сегодня, 12:00

Как это работает

Наверняка у Вас есть основной жирный запрос, по которому хотят все Ваши конкуренты быть в ТОПе Яндекса.

Набирая этот запрос в поисковой строке Яндекса будет появляться Ваша подсказка (например Ваш бренд или домен сайта).

Кликая по этому запросу Ваш сайт будет находиться на первом месте после контекстной рекламы. Как правило, будет несколько позиций Вашего сайта в поисковой выдаче + ссылки на соцсети и другие сайты, которые тоже ведут к Вам.

Это самый лучший вариант продвижения цена/результат.

Сам Яндекс рекомендует Ваш бренд или сайт в поисковой подсказке - это повышение лояльности пользователей и огромное преимущество перед конкурентами.

В среднем, подсказку можно вывести до 21 дня, но бывают задержки, потому что контролировать обновление баз Яндекса может только Яндекс).

Используются только ручные методы продвижения! Никаких программ по накрутке. Пользователи реальные - до 70% из Вашего региона. На Ваш сайт не переходят и не портят (не накручивают) поведенческие факторы (иначе можно получить бан).

Услуга включает вывод подсказок с общей частотностью до 1000 запросов в месяц. Можно проверить тут https://wordstat.yandex.ru

Нужно для заказа:

Название региона, в котором должна появиться поисковая подсказка (город в РФ).

Поисковая подсказка (запрос+подсказка). Например: "Детская стоматология вашсайт.ru", "Печать листовок вашУникальныйБренд"

Объем услуги в кворке: 1 поисковая подсказка к ключевой фразе с общей частотностью до 1000 запросов/мес. В работу НЕ беру выводить мат, оскорбления, негатив и запрещенные законом и Яндексом тематики, направления по продвижению и доработке сайтов.

Заказать - Отзывы - https://kwork.ru/opt...azok-v-yandekse