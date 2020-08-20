Продвижение интернет-магазина под ключ

Отправлено Сегодня, 04:36

Здравствуете, меня зовут Иван. Опыт работы в SEO 18 лет. В работе применяю подход: изучить все вокруг и внутри проекта после приступать к действиям.

Мои ключевые преимущества:

Опыт работы на реальных проектах коммерческой тематики.

Глубокий аналитический подход.

Ручная работа с максимальным погружением в проект.

Только белые методы продвижения.

Проверенные и качественные способы.

В работу беру любой интернет магазин не зависимо от тематики.

Продвижение – это не сиюминутное дело. Вывести сайт в ТОП поисковых систем, привлечь на него стабильный трафик с целевыми клиентами – этот процесс длится месяцами. Я не обещаю вам за 2 недели вывести ваш сайт в ТОП-3 Яндекса, делать это буду дольше, но правильно и честно закрепляя результат.

Что получите:

Качественный поисковый трафик.

Рекомендации по юзабилити.

Продажи и лиды.

Долгосрочное развитие.

Понятные отчеты о проделанной работе.

Думаете, что это мало?

Напоминаю, что работа предстоит серьёзная, и потребуется сделать немало. Ведь указанные пункты включает в себя общие тезисы за которым скрыто много сложного.

Нужно для заказа:

Адрес сайта

Информация о вашем бизнесе

Стоимость продвижения всего 8000 руб \ месяц + Действует система скидок.

Готовы с сотрудничеству? Жду ваш отклик!

Контакты:

Телеграм - https://t.me/freelancer_nikpro или @freelancer_nikpro