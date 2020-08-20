Продвижение интернет-магазина под ключ

Здравствуете, меня зовут Иван. Опыт работы в SEO 18 лет. В работе применяю подход: изучить все вокруг и внутри проекта после приступать к действиям.
Мои ключевые преимущества:
Опыт работы на реальных проектах коммерческой тематики.
Глубокий аналитический подход.
Ручная работа с максимальным погружением в проект.
Только белые методы продвижения.
Проверенные и качественные способы.
В работу беру любой интернет магазин не зависимо от тематики.
Продвижение – это не сиюминутное дело. Вывести сайт в ТОП поисковых систем, привлечь на него стабильный трафик с целевыми клиентами – этот процесс длится месяцами. Я не обещаю вам за 2 недели вывести ваш сайт в ТОП-3 Яндекса, делать это буду дольше, но правильно и честно закрепляя результат.
Что получите:
Качественный поисковый трафик.
Рекомендации по юзабилити.
Продажи и лиды.
Долгосрочное развитие.
Понятные отчеты о проделанной работе.
Думаете, что это мало?
Напоминаю, что работа предстоит серьёзная, и потребуется сделать немало. Ведь указанные пункты включает в себя общие тезисы за которым скрыто много сложного.
Нужно для заказа:
Адрес сайта
Информация о вашем бизнесе
Стоимость продвижения всего 8000 руб \ месяц + Действует система скидок.
Готовы с сотрудничеству? Жду ваш отклик!
Контакты:
Телеграм - https://t.me/freelancer_nikpro или @freelancer_nikpro