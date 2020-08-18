Купить диплом об образовании по низким ценам 

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В Российской Федерации аттестат о среднем образовании выдается жителям, окончившим 11 классов и сдавшим ЕГЭ по русскому языку и арифметике. Полное наименование - Аттестат о среднем (полном) общем образовании, документ выдается фирмами, осуществляющими образовательную производственную деятельность при реализации аккредитованных образовательных программ среднего (полного) общего образования. По истечении девяти лет выдают аттестат об основном общем образовании, это еще один подлинник, аналогичный предыдущему.

В этой статье мы поговорим о форме аттестата о среднем образовании, порядке его заполнения и выдачи, а также где можно купить диплом по низким ценам.

Что такое аттестат о среднем образовании

Аттестат о среднем (полном) общем образовании выдается по единому эталону и защищен от подделки. Документ состоит из твердой обложки и титульного листа. Твердая обложка 215 х 305 мм в разложенном виде изготовлена из синего кожзаменителя. На лицевой стороне твердой обложкиЖ "Российская Федерация", "Аттестат о среднем (полном) общем образовании" и изображение Герба Российской Федерации в серебре.

Книгу в твердом переплете вкладывается титульник размером 205 х 290 мм. Лицевая и оборотная стороны заголовка серо-бежевые. На внешней стороне названия - рельефный герб Российской Федерации, а также выражения "Российская Федерация" и "Свидетельство". Оборотная сторона титула декорирована переделанным рисунком Правительственного знака Российской Федерации и геральдическим изображением Государственного герба России.

В нижнем левом углу задней части заголовка нанесена последовательная нумерация. Нумерация свидетельств состоит из 11 знаков: первые два знака - код Российской Федерации или ее субъектов (по специальной таблице); третий и четвертый знаки обладают буквенные обозначения, начинающиеся с буквы "AB", и могут представить собой серию документов. С пятого по одиннадцатый знак - порядковый номер сертификата (от 000 000 1).

Как заполнить бланк аттестата о среднем образовании

Бланки титульного листа свидетельства и приложений к нему заполняются на русском языке с использованием электронных печатающих устройств. Название сертификата должно содержать:

" фамилия, имя и отчество выпускника в именительном падеже в строгом соответствии с паспортом Российской Федерации. Если гражданин сменил фамилию, не забудьте подать в школу подтверждение об изменении имени;

" дата окончания:

" полное официальное название ответственного учебного заведения;

" место нахождения учебного заведения с указанием населенного пункта, муниципального образования и региона Российской Федерации.

После надписи "Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность", в отдельной строке устанавливается подпись управляющего организации и его расшифровка: фамилия и инициалы в именительном падеже.

В заявлении на получение аттестата о среднем общем образовании также указываются фамилия, имя и отчество выпускника, дата его рождения (день / месяц / год; число и год - арабскими цифрами, месяц - имя в случае родительных падежей), дата выдачи.

Левая и правая части обратной стороны заявки содержат информацию о приобретении выпускником образовательной программы.

В графе "Название учебных предметов" академические предметы записываются в соответствии с учебными планами программы среднего общего образования. Их имена пишутся без порядковой нумерации заглавными буквами в именительном падеже. Допускаются следующие сокращения и акронимы: информатика; Физическая культура; MHC; ISO; ОБЖ. В предмете "Иностранный язык" в скобках указывается, какой иностранный язык закончил выпускник.

В графе "Итоговая оценка" напротив каждого учебного предмета итоговые оценки выпускника выставляются целыми числами по правилам математического округления. Марки пишутся арабскими цифрами, а в скобках - текстами. В этом случае вы можете уменьшить слова по правилам русской орфографии (удовлетворительно - удовлетворительно).

Функция завершения сертификата

Несанкционированные записи в форме "пройдено", "не изучено", буква "Z" ставится на пустых строчках заявки.

Заполненные бланки сертификатов обязаны быть заверены печатью учреждения, осуществляющего учебную деятельность. Пломба должна быть размещена строго в отведенном для этого месте. Отпечаток должен быть четким и разборчивым.

После заполнения формы документа необходимо ответственно проконтролировать правильность внедренных данных. Корректирования, удаления и перерыв строк не допускаются.

Если формы были заполнены с ошибками или при заполнении у них есть другие дефекты, они признаются поврежденными при заполнении и подлежат замене. Поврежденный аттестат о среднем образовании уничтожается в установленном порядке.

Кстати, в случае будущей смены фамилии аттестат о среднем образовании не принадлежит к заменяемым документам, а его право собственности подтверждается справкой о смене имени.